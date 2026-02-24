Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η 15χρονη χρειάστηκε να μεταφερθεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Κισσάμου, έπειτα σε ιδιώτη οφθαλμίατρο, ενώ τα ξημερώματα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων καθώς οι πόνοι ήταν αφόρητοι!

Η μητέρα της 15χρονης σε ανάρτησή της επισημαίνει ότι το κορίτσι από χθες ζει μια πολύ επώδυνη εμπειρία:

«Στο καρναβάλι υπέστη εκτεταμένο χημικό έγκαυμα στους κερατοειδείς και των δύο ματιών από αφρό που της πέταξαν κατευθείαν στο πρόσωπο. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας για τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια πήγαμε στον οφθαλμίατρο της πόλης μας, ο οποίος να ’ναι καλά ο άνθρωπος, άνοιξε το ιατρείο του κυριακάτικα άρον άρον. Πριν από εμάς είχαν ήδη πάει κι άλλοι έφηβοι και μετά από εμάς πήγε κι άλλο περιστατικό από το ίδιο άρμα, με αντίστοιχα προβλήματα στα μάτια», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε:

«Η νύχτα που ακολούθησε ήταν εφιαλτική. Οι πόνοι ήταν αφόρητοι, δεν κατάφερε να κοιμηθεί σχεδόν καθόλου και τα ξημερώματα βρεθήκαμε στο νοσοκομείο στα Χανιά για επιπλέον φροντίδα. Οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, αλλά η βλάβη είναι μεγάλη. Σήμερα το απόγευμα θα ξαναπάμε για επανέλεγχο. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι με κλειστά μάτια, σε σκοτεινό περιβάλλον, με φωτοφοβία και πόνο. Δεν θα πάει ούτε στο σχολείο ούτε στις δραστηριότητές της. Η καθημερινότητά της διακόπτεται απότομα για κάτι που παρουσιάζεται ως “αθώα διασκέδαση”.

Το μπουκάλι του αφρού γράφει απλώς ότι σε περίπτωση επαφής με τα μάτια να ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Καμία προειδοποίηση για τον κίνδυνο σοβαρού χημικού εγκαύματος. Καμία σαφής επισήμανση ότι μπορεί να προκληθεί βλάβη στον κερατοειδή.

Αν έχετε παιδιά, μιλήστε τους. Αν είστε γονείς, απαιτήστε σαφή σήμανση και έλεγχο. Αν διοργανώνετε εκδηλώσεις, αναλάβετε ευθύνη. Γιατί όπως αποδείχτηκε, λίγα λεπτά «πλάκας» μπορεί να αφήσουν πραγματική βλάβη.

Δεν θα σχολιάσω εκτενώς τη συγκεκριμένη γιορτή, με την οποία είμαι εξαρχής αντίθετη. Άνθρωποι με καλυμμένα πρόσωπα να επιδίδονται σε κάθε μορφής κατάχρηση και ανώριμη συμπεριφορά στο όνομα της παράδοσης. Κάθε γιορτή, κάθε πλαίσιο χρειάζεται όρια και κανόνες. Και όταν πρόκειται για παιδιά, χρειάζεται ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστική ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Πέρυσι τέτοια μέρα είχαμε ξανά σοβαρά περιστατικά στην πόλη μας. Η μνήμη μας όμως φαίνεται να είναι κοντή. Ας σταθούμε επιτέλους σοβαρά ώστε να μη ζούμε κάθε χρόνο τα ίδια. Οι μελλοντικοί διοργανωτές τέτοιων εκδηλώσεων οφείλουν να απαγορεύσουν τους αφρούς και να θέσουν ξεκάθαρο πλαίσιο. Δεν μπορεί να θεωρείται κανονικότητα ο τραυματισμός παιδιών στο όνομα της διασκέδασης».