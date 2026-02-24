Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με περιορισμένες τοπικές νεφώσεις. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα δυτικά θα είναι κατά τόπους μειωμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, όμως από το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους ενισχυόμενοι στα 4 με 6 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη οι εντάσεις θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο: στα βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 15 και 16 βαθμών Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα από 17 έως 18 βαθμούς, ενώ σε Δωδεκάνησα και Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 19 βαθμούς. Νωρίς το πρωί δεν αποκλείεται παγετός σε τμήματα των βορειοδυτικών ηπειρωτικών.

Αναλυτικά:

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα στη Μακεδονία και τη Θράκη και το βράδυ στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Το βράδυ θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 3 με 5 και στην κεντρική Μακεδονία 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στον Κορινθιακό και στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και στην Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νότια γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν με πιθανότητα τοπικών βροχών τη νύχτα στα βορειότερα νησιά.

Ανεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς και τη νύχτα θα ενισχυθούν.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις οι οποίες από το απόγευμα βαθμιαία θα πυκνώσουν, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τη νύχτα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και βαθμιαία από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25-02-2026

Στο βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι και πιθανώς το πρωί στα θαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά θα ειναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 5 με 6 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο και το βράδυ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στα δυτικά τους 16 με 17 βαθμούς, στα βόρεια τους 13 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17, τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στο Αιγαίο, την Εύβοια και τη νότια Πελοπόννησο.

Η ορατότητα το πρωί θα ειναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Πελοπόννησο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 και πρόσκαιρα το πρωί στα νότια έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-02-2026

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.