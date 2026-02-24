Άγνωστα άτομα τοποθέτησαν γκαζάκι στην είσοδο του χώρου, με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, καθώς και σε σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.