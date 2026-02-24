Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Φεβρουαρίου όταν οι δύο ανήλικοι, μαζί με ακόμη ένα άτομο που αναζητείται για ταυτοποίηση, προσέγγισαν τον ανήλικο παθόντα και τον χτύπησαν με γροθιές. Από την επίθεση προκλήθηκαν σωματικές βλάβες στο αριστερό μάτι, στην πλάτη και στα χέρια του.

Σύμφωνα με το ertnews, ο τραυματισμένος ανήλικος μεταφέρθηκε με τη συνοδεία των γονέων του στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τα δύο από τα τρία εμπλεκόμενα άτομα. Σε βάρος των γονέων των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.