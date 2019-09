Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάρρευσης της Thomas Cook

Σύσκεψη στο γραφείο του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19.00 για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πτώχευσης της Thomas Cook.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του Υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση, του Υπουργού Τουρισμού Χ. Θεοχάρη, των υφυπουργών Α. Σκέρτσου, Α. Βεσυρόπουλου, Θ. Σκυλακάκη και Γ. Κεφαλογιάννη και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των δράσεων και των άμεσων μέτρων που έχουν δρομολογήσει ήδη τα Υπουργεία, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πτώχευσης της Thomas Cook και την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στους τουρίστες που βρίσκονται στην Ελλάδα και στους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα (επιχειρηματίες κι εργαζόμενους).

Συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το κλίμα στην τελευταία πτήση του βρετανικού κολοσσού Thomas Cook. Οι επιβάτες της πτήσης Ορλάντο-Μάντσεστερ έκαναν έρανο προκειμένου να δώσουν χρήματα στο προσωπικό.

Το πλήρωμα απευθύνθηκε στους επιβάτες λέγοντάς τους τα δυσάρεστα νέα με δάκρυα στα μάτια. Όταν όμως τους αποκάλυψαν ότι δεν θα πληρωνόντουσαν ούτε γι’ αυτή την τελευταία πτήση τότε έκαναν κάτι πολύ συγκινητικό. Έβαλαν το χέρι στην τσέπη κάνοντας έρανο για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους. Κάποιοι μάλιστα δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Last ever #ThomasCook flight in the UK landing into Manchester airport just now. Awfully sad to see so many job losses in an industry I love pic.twitter.com/AxfIoDRfjP

Ένας από τους επιβάτες δήλωσε στο Sky News: «Ήμασταν πολύ τυχεροί. Δεν ξέραμε τίποτα. Μόνο όταν προσγειωθήκαμε καταλάβαμε ότι είχε καταρρεύσει η Thomas Cook», είπε ένας από τους επιβάτες.

«Νιώθω πόνο για το προσωπικό. Κάναμε έρανο για να τους βοηθήσουμε. Ήταν όλοι τόσο στενοχωρημένοι», είπε ακόμα ένα ζευγάρι.

A Thomas Cook crew member gave a tearful speech after passengers banded together so they were paid for their final flight.

Get live reaction to the collapse of #ThomasCook here: https://t.co/JrLvJE9KZ1 pic.twitter.com/amObkOfAxN

— Sky News (@SkyNews) September 23, 2019