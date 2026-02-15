



Στο πλευρό του, στην αγκαλιά του, ήταν η λατρεμένη του μητέρα, που έχει την τιμητική της στους στίχους του Ferto!

«Μιλάει για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό. Είναι ένα κομμάτι βιωματικό. Νιώθω εκτεθειμένος γιατί έχει κομμάτια από τη ζωή μου. Θέλω να πω, απευθύνομαι στη μητέρα μου», έχει δηλώσει.





Οι δυσκολίες στη ζωή του

Ο πατέρας του εκπροσώπου της Ελλάδας στη Eurovision 2026, Βασίλης Μυτιληναίος, μίλησε πριν από κάποιες εβδομάδες για το κύμα αγάπης που δέχεται ο γιος του, αλλά και για τα προβλήματα υγείας.

«Είναι πολύ συγκινημένος και πολύ χαρούμενος. Ο γιος μου είναι καινούργιος στον καλλιτεχνικό χώρο, είναι λίγα χρόνια μόνος του, δεν μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα», ανέφερε αρχικά.

Ο κος Μυτιληναίος ρωτήθηκε για τις δυσκολίες που περιγράφει το τραγούδι, αποκαλύπτοντας αν είναι βιωματικό. «Σίγουρα περάσαμε κάποιες δυσκολίες. Εγώ αρρώστησα νέος. Στην ουσία δεν μπορούσα να στηρίξω την οικογένειά μου, είχα κι έχω μια αναπηρία. Σίγουρα το παιδί ήθελε να εκφράσει και αυτό, γιατί ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του, περισσότερα από την οικογένειά του. Σίγουρα εκφράζει και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι η προσωπική του εμπειρία. Τα παιδιά, οι φίλοι του, η κοινωνία… όλοι ζητάμε συνεχώς, το κάνω κι εγώ. Όλοι ζητάνε», σημείωσε για τα δύσκολα παιδικά χρόνια του τραγουδιστή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Akylas👾 (@akylas__)

Akylas: Η πορεία μέχρι τη Eurovision

Η πορεία του στη μουσική ξεκίνησε από πολύ νωρίς. Φοίτησε στο Μουσικό Σχολείο Σερρών και συμμετείχε σε θεατρικά εργαστήρια, που διαμόρφωσαν την έντονη σκηνική του παρουσία. Πριν την επίσημη δισκογραφική του πορεία, εργάστηκε για δύο χρόνια ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλοια, ταξιδεύοντας σε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Ασία, αποκτώντας εμπειρία που ο ίδιος χαρακτηρίζει «masterclass» για την επαγγελματική του εξέλιξη.

«Εγώ έχω τελειώσει μουσικό γυμνάσιο γενικά, έχω κάνει φουλ θεατρικά εργαστήρια και τέτοια, αλλά δεν είχα ασχοληθεί καθόλου έτσι τόσο με φωνητική και λοιπά. Στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο δούλευα δύο χρόνια, τραγουδούσα κάθε μέρα. Disco, pop, rock. Δηλαδή ήταν masterclass. Ήμουν δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες γυρνούσα σπίτι. Δυόμισι μήνες εκεί, δύο μήνες σπίτι. Οπότε ήτανε καλή σχολή για να ετοιμαστώ για το stage της Eurovision», έχει πει ο καλλιτέχνης στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» της ΕΡΤ.

Η πρώτη του ευρύτερη αναγνώριση ήρθε μέσα από τα social media, όπου ξεχώρισε με viral διασκευές στο TikTok, προσελκύοντας γρήγορα ένα πιστό κοινό. Ακολούθησαν επίσημες κυκλοφορίες που τον καθιέρωσαν ως μια φρέσκια πρόταση στην ελληνική pop και electro-pop σκηνή, ενώ συμμετείχε και στο Voice. Το 2024 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Atelier» σε συνεργασία με τον Papazo, το οποίο σημείωσε σημαντική ραδιοφωνική απήχηση και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο του βήμα στη δισκογραφία, υπό τη στέγη της Minos EMI / Universal.

Sing for Greece: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη – Ο Akylas θα πάει στη Eurovision