Δυσχέρειες στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης καταγράφονται εδώ και λίγη ώρα, με αποτέλεσμα την τροποποίηση της κυκλοφορίας των συρμών σε τμήμα της γραμμής.
Σύμφωνα με ενημέρωση της διαχειρίστριας εταιρείας THEMA, η κίνηση των συρμών μεταξύ των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» και «Σιντριβάνι» διεξάγεται αποκλειστικά μέσω της Τροχιάς 1.
Στο υπόλοιπο δίκτυο δεν έχουν υπάρξει αλλαγές, με την εταιρεία να διευκρινίζει ότι «Τα δρομολόγια στην υπόλοιπη γραμμή διεξάγονται κανονικά».
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Από το σταθμό «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός» έως το σταθμό «Σιντριβάνι» η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της Τροχιάς 1. Τα δρομολόγια στην υπόλοιπη γραμμή διεξάγονται κανονικά».
Επιπλέον, μετά από εντολή της Αστυνομίας, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι» παραμένουν κλειστοί από τις 09:00 σήμερα το πρωί, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων.
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