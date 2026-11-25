Παρά το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του αγαπημένου ηθοποιού δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση, η οικογένειά του αποφάσισε να τον μεταφέρει στο σπίτι, σεβόμενη την επιθυμία που ο ίδιος είχε εκφράσει πριν από το ατύχημα.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο ηθοποιός εξακολουθεί να μην έχει επαφή με το περιβάλλον, ενώ θα συνεχίσει τη θεραπεία του κατ’ οίκον.

«Καμία νευρολογική βελτίωση»

Ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, ο οποίος παρακολουθούσε τον Δημήτρη Καλλιβωκά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, μίλησε στην εκπομπή για την εξέλιξη της υγείας του.

Όπως ανέφερε, «σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, επέστρεψε στο σπίτι για να συνεχίσει εκεί τη θεραπευτική του πορεία».

Παρότι ο ηθοποιός αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, η νευρολογική του εικόνα παραμένει αμετάβλητη.

«Καμία νευρολογική βελτίωση, δεν αντιδρά και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση», υπογράμμισε ο γιατρός.

Αναφερόμενος στη φροντίδα που λαμβάνει, εξήγησε πως «τρέφεται με ειδικέ τροφές και έχει και ορό».

Η επιθυμία του ηθοποιού που σεβάστηκε η οικογένειά του

Πίσω από την απόφαση των οικείων του να τον μεταφέρουν στο σπίτι βρίσκεται μια επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος ο Δημήτρης Καλλιβωκάς πριν από το σοβαρό ατύχημά του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός είχε ζητήσει, σε περίπτωση που αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, να βρίσκεται στο οικείο του περιβάλλον, δίπλα στους ανθρώπους που αγαπά.

«Είχε εκφράσει την επιθυμία του, να πάει σπίτι και να είναι με αγαπημένα του πρόσωπα», κατέληξε ο θεράπων ιατρός.