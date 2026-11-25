Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna 210, που είχε αναχωρήσει από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, κατέπεσε στον Κόλπο του Μεξικού.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επικοινωνία με το αεροσκάφος περίπου στις 15:45 τοπική ώρα, δηλαδή στις 23:45 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, η συντριβή έγινε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην πόλη Πασκαγκούλα και το νησί Χορν.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, δύτες εντόπισαν στο εσωτερικό της ατράκτου τις σορούς έξι επιβαινόντων: τεσσάρων ενηλίκων και δύο παιδιών. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος.

«Παρότι αυτή δεν είναι η έκβαση στην οποία ελπίζαμε, είμαστε ευγνώμονες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, η οποία μας επέτρεψε να εντοπίσουμε γρήγορα τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και να δώσουμε απαντήσεις στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Τρέβορ Μπλάουντ, συντονιστής της επιχείρησης διάσωσης της Ακτοφυλακής.