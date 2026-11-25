Τραγικό τέλος είχε η πτήση ενός μικρού αεροσκάφους στις ΗΠΑ, καθώς έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή του στα ανοιχτά των ακτών του Μισισίπι. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο αγόρια, ηλικίας 8 και 10 ετών, σύμφωνα με την αμερικανική Ακτοφυλακή.
Το δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, όταν το μονοκινητήριο αεροσκάφος τύπου Cessna 210, που είχε αναχωρήσει από τη Νέα Ορλεάνη με προορισμό το Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, κατέπεσε στον Κόλπο του Μεξικού.
Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν την επικοινωνία με το αεροσκάφος περίπου στις 15:45 τοπική ώρα, δηλαδή στις 23:45 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Αρχών, η συντριβή έγινε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην πόλη Πασκαγκούλα και το νησί Χορν.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, δύτες εντόπισαν στο εσωτερικό της ατράκτου τις σορούς έξι επιβαινόντων: τεσσάρων ενηλίκων και δύο παιδιών. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής Ακτοφυλακής, Χουάν Ρος.
«Παρότι αυτή δεν είναι η έκβαση στην οποία ελπίζαμε, είμαστε ευγνώμονες για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών, η οποία μας επέτρεψε να εντοπίσουμε γρήγορα τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και να δώσουμε απαντήσεις στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Τρέβορ Μπλάουντ, συντονιστής της επιχείρησης διάσωσης της Ακτοφυλακής.
🇺🇸 UPDATE: LIFE JACKETS, LIFE RAFT, and CABIN located after Mississippi plane crash
A Cessna 210 flying from New Orleans to Fort Myers suddenly lost altitude about 30 minutes after takeoff.
Flight data shows the aircraft descending from 8,800 feet at a staggering 18,000 FEET PER MINUTE. It was just south of Pascagoula, Mississippi, before its signal disappeared.
The Coast Guard was alerted around 3:45 p.m. local time today after the FAA lost contact with the aircraft.
Search crews have since recovered 3 LIFE JACKETS, a LIFE RAFT, and the PLANE CABIN near Horn Island, a remote island off Mississippi’s coast.
Four adults and 2 children were reportedly aboard.
Source: CNN, Flightradar24 / Writer: Marie
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— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 25, 2026
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