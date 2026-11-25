Τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες ένας 60χρονος άνδρας πέθανε στο σπίτι του στη Λάρισα ζήτησε η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, μετά από καταγγελία συγγενικού του προσώπου για άρνηση διακομιδής του σε νοσοκομείο από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι διασώστες έθεσαν ως προϋπόθεση για τη μεταφορά του ασθενούς τη βελτίωση της κατάστασης της ατομικής του υγιεινής. Ο 60χρονος δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αργότερα κατέληξε στην κατοικία του.
Μετά από ανάρτηση συγγενούς του 60χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήρθε στο φως η υπόθεση, η οποία στη συνέχεια αναπαράχθηκε από τα Μέσα Ενημέρωσης. Μετά τις σχετικές δημοσιεύσεις, ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Όπως αναφέρει το eleftheria , στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τέλεσης ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Στην καταγγελία γίνεται αναφορά στον θάνατο του 60χρονου, ενώ τίθεται και το ερώτημα εάν η έγκαιρη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη των γεγονότων. Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, έδωσε εντολή στον διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας να ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.