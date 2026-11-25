Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, οι διασώστες έθεσαν ως προϋπόθεση για τη μεταφορά του ασθενούς τη βελτίωση της κατάστασης της ατομικής του υγιεινής. Ο 60χρονος δεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αργότερα κατέληξε στην κατοικία του.

Μετά από ανάρτηση συγγενούς του 60χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήρθε στο φως η υπόθεση, η οποία στη συνέχεια αναπαράχθηκε από τα Μέσα Ενημέρωσης. Μετά τις σχετικές δημοσιεύσεις, ο διευθύνων την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Όπως αναφέρει το eleftheria , στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί το ενδεχόμενο τέλεσης ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Στην καταγγελία γίνεται αναφορά στον θάνατο του 60χρονου, ενώ τίθεται και το ερώτημα εάν η έγκαιρη μεταφορά του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο θα μπορούσε να είχε αλλάξει την εξέλιξη των γεγονότων. Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, έδωσε εντολή στον διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας να ξεκινήσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.