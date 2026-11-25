Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 4χρονο αγόρι στο Ηράκλειο της Κρήτης μετά από τσίμπημα μέλισσας.
Το παιδί μετά το τσίμπημα έπαθε σοβαρή αλλεργική αντίδραση και παρουσίασε πρήξιμο στο πρόσωπο και δυσκολία στην αναπνοή, με τους γιατρούς να παρεμβαίνουν άμεσα για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.
Το αγοράκι έπαιζε στο σπίτι του όταν δέχθηκε τσίμπημα μέλισσας στο πόδι. Λίγο μετά τις 18:30 τη Δευτέρα, το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε αμέσως. Οι γιατροί του χορήγησαν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Μάλιστα, μετά την αρχική αντιμετώπιση του περιστατικού, αποφασίστηκε η μεταφορά του 4χρονου στο Ηράκλειο, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ το προσωπικό του Βενιζελείου Νοσοκομείου είχε ήδη τεθεί σε ετοιμότητα για την υποδοχή του παιδιού.
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