Ισπανία: O Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό διεκδικεί την πρωθυπουργία

Ο επικεφαλής του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) εμφανίζεται μπροστά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, διεκδικώντας την πρωθυπουργία από τον σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ.

Παρά το προβάδισμά του, η εκλογική νίκη δεν φαίνεται να αρκεί για τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Το πιθανότερο σενάριο θέλει τον Φεϊχό να χρειάζεται τη συνδρομή του ακροδεξιού Vox, μια συνεργασία που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την επόμενη ημέρα στην Ισπανία, αλλά και να περιορίσει τα περιθώρια πολιτικών ελιγμών του.

Στα 65 του χρόνια, ο πολιτικός από τη Γαλικία επενδύει σε ένα προφίλ χαμηλών τόνων, προβάλλοντας την εμπειρία του στη δημόσια διοίκηση και την ικανότητά του να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τον πιο εξωστρεφή και επικοινωνιακό Πέδρο Σάντσεθ.

Σε προεκλογική εκδήλωση στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, την πόλη με την οποία συνδέθηκε η πολιτική του διαδρομή, κάλεσε τους υποστηρικτές του να τον στηρίξουν στην προσπάθεια να φτάσει στην πρωθυπουργική κατοικία στη Μαδρίτη. Αυτοπροσδιορίστηκε μάλιστα ως «αναλογικός πολιτικός», θέλοντας να υπογραμμίσει ότι δεν ακολουθεί τις επιταγές της ψηφιακής εποχής και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Βοηθήστε με να ολοκληρώσω αυτό το ταξίδι και δεν θα σας απογοητεύσω», ανέφερε στις 14 Νοεμβρίου. «Παραμένω ο ίδιος άνθρωπος: με περισσότερα γκρίζα μαλλιά, περισσότερη εμπειρία, περισσότερες ουλές, αλλά με την ίδια δέσμευση», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας ότι η Ισπανία χρειάζεται εμπειρία, την οποία ο ίδιος θεωρεί ότι διαθέτει χάρη στη θητεία του στη Γαλικία.

Η διαδρομή από τη Γαλικία στην ηγεσία του Λαϊκού Κόμματος

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό γεννήθηκε στην επαρχία Ουρένσε, στη βορειοδυτική Ισπανία, και ξεκίνησε την καριέρα του στον δημόσιο τομέα. Αρχικά κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της υγείας της Γαλικίας, ενώ αργότερα ανέλαβε τη διοίκηση της ισπανικής κρατικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Το σημαντικότερο κεφάλαιο της πολιτικής του πορείας γράφτηκε στη Γαλικία. Από το 2009 έως το 2022 βρέθηκε στο τιμόνι της περιφερειακής κυβέρνησης, καταφέρνοντας να κερδίσει τέσσερις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις με απόλυτη πλειοψηφία. Η μακρά αυτή θητεία τού εξασφάλισε τη φήμη ενός αποτελεσματικού διοικητή, ο οποίος προτιμά τις πρακτικές λύσεις από τις εντυπωσιακές δημόσιες παρεμβάσεις.

Το 2022 ανέλαβε την προεδρία του Λαϊκού Κόμματος, σε μια εξέλιξη που ερμηνεύτηκε ως επικράτηση της μετριοπαθούς τάσης στο εσωτερικό του. Η μετάβαση, ωστόσο, από την περιφερειακή πολιτική στην κεντρική σκηνή της Μαδρίτης αποδείχθηκε πιο σύνθετη από ό,τι ενδεχομένως υπολόγιζε.

Σε συνέντευξή του στο Politico είχε περιγράψει με χαρακτηριστικό τρόπο την πολιτική του ταυτότητα, λέγοντας ότι το κόμμα του δεν είναι «κόμμα των influencers ή των τάσεων» και επαναλαμβάνοντας πως ο ίδιος παραμένει ένας «αναλογικός πολιτικός».

Το προφίλ του και η πίεση από το Vox

Σε αντίθεση με τον Πέδρο Σάντσεθ, ο Φεϊχό δεν μιλά σχεδόν καθόλου αγγλικά. Εφόσον αναλάβει την πρωθυπουργία, θα είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία πολιτικός που θα έχει βρεθεί στο αξίωμα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ισπανία τη δεκαετία του 1970.

Παρότι προέρχεται από τη μετριοπαθή πτέρυγα του Λαϊκού Κόμματος, τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετήσει πιο σκληρή στάση, κυρίως λόγω της ανόδου του Vox. Έχει εντείνει την κριτική του προς την κυβέρνηση Σάντσεθ για τη διαφθορά και το μεταναστευτικό, αντιτιθέμενος στις μαζικές νομιμοποιήσεις μεταναστών χωρίς έγγραφα και ζητώντας αυστηρότερα κριτήρια για ορισμένες κοινωνικές παροχές.

Το Vox προωθεί ακόμη πιο ακραίες θέσεις, με έμφαση στις απελάσεις και την «επαναμετανάστευση». Σύμφωνα με έρευνα της Ipsos, έως και το 20% των ψηφοφόρων που επέλεξαν το PP το 2023 ενδέχεται τώρα να στραφούν στο ακροδεξιό κόμμα.

Η εκλογική αριθμητική και ο ρόλος του Vox

Το βασικό στοίχημα για τον Φεϊχό είναι η εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Το 2023, το PP είχε κερδίσει 137 έδρες και το PSOE 121, ωστόσο ο Σάντσεθ παρέμεινε στην εξουσία με τη στήριξη αριστερών, καταλανικών και βασκικών κομμάτων.

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δίνουν στο PP περίπου 127 έδρες και στο Vox έως 63, αριθμός που θα μπορούσε να οδηγήσει τα δύο κόμματα στις 190 έδρες, πάνω από το όριο των 176 για την απόλυτη πλειοψηφία. Ο Φεϊχό προτιμά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του PP με κοινοβουλευτική στήριξη από το Vox, χωρίς όμως να αποκλείει τη συγκυβέρνηση.

Άλλωστε, τα δύο κόμματα έχουν ήδη συνεργαστεί σε περιφερειακές κυβερνήσεις, μεταξύ άλλων στην Ανδαλουσία, την Αραγονία, την Καστίλλη και Λεόν και την Εστρεμαδούρα.

Η στρατηγική απέναντι στον Σάντσεθ

Στην τελευταία τηλεοπτική αναμέτρηση με τον Σάντσεθ, ο Φεϊχό επιχείρησε να εμφανιστεί ως έμπειρος και ψύχραιμος διαχειριστής, υιοθετώντας παράλληλα πιο σκληρή ρητορική για να διατηρήσει τους συντηρητικούς ψηφοφόρους και να περιορίσει τις απώλειες προς το Vox. Η εκλογική αναμέτρηση της 29ης Νοεμβρίου θα δείξει εάν η στρατηγική του θα αποδώσει.