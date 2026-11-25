Σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας εξετάζει το ενδεχόμενο να μετατρέψει τους τίτλους της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας (HRH) σε «επαγγελματικούς τίτλους», αποκλειστικά για τα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρέαζε άμεσα τον Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Ειδικός σε θέματα της βασιλικής οικογένειας εκτιμά ότι μια τέτοια απόφαση θα εξόργιζε τους Σάσεξ και θα μπορούσε να οδηγήσει τον Χάρι σε μια άνευ προηγουμένου αντεπίθεση, με τη δημοσίευση των 400 σελίδων που είχε αφαιρέσει από την αυτοβιογραφία του «Spare» («Ρεζέρβα»), η οποία κυκλοφόρησε το 2023.

Οι 400 αδημοσίευτες σελίδες που προκαλούν ανησυχία στο Παλάτι

Ο Χάρι, ο οποίος στο παρελθόν αποκάλυψε λεπτομέρειες που επιδείνωσαν τις σχέσεις του με τη βασιλική οικογένεια, θα μπορούσε να επανέλθει με νέες αποκαλύψεις ως απάντηση στην ενδεχόμενη αφαίρεση των τίτλων του.

Ο βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς δήλωσε στην Daily Express ότι τα φερόμενα σχέδια του Ουίλιαμ ενδέχεται να οδηγήσουν τον Χάρι και τη Μέγκαν στο να «αρχίσουν ξανά τις επιθέσεις κατά της βασιλικής οικογένειας».

«Ο Χάρι αφαίρεσε 400 σελίδες από το “Spare”, επειδή ήταν βέβαιος ότι θα προκαλούσαν αντιδράσεις. Αυτές θα μπορούσαν να επανέλθουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η Μέγκαν να γράψει τη δική της αυτοβιογραφία, αν και εκτίμησε ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε συνέπειες για τη δούκισσα.

«Μακροπρόθεσμα, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα γι’ αυτό. Και ποιος θα αγόραζε τότε τα αρωματικά κεριά της Μέγκαν;», σχολίασε.

Κατά τον Φιτζγουίλιαμς, οι Σάσεξ αξιοποιούν εμπορικά τη βασιλική τους ιδιότητα και η απώλειά της θα προκαλούσε την οργή του ζευγαριού.

The streamlining that has needed to happen for decdes Prince William plans to strip Harry of his titles when he’s King and all non-working royals would lose HRH, bombshell new book claims

https://t.co/Hn8YRI9JE2 via @DailyMail`, — dave lawrence 🐟🐟🐠 (@dave43law) November 22, 2026

Η προειδοποίησή του έρχεται μετά την παραδοχή του ίδιου του Χάρι ότι το αρχικό χειρόγραφο της αυτοβιογραφίας του είχε διπλάσια έκταση από το βιβλίο που τελικά κυκλοφόρησε. Μάλιστα, είχε εκτιμήσει ότι το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε ήταν τόσο επιβαρυντικό, ώστε η δημοσίευσή του θα μπορούσε να καταστρέψει οριστικά τις σχέσεις του με την οικογένειά του.

Το σχέδιο του Ουίλιαμ για τη μοναρχία

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Standard, ο συγγραφέας Τομ Σάικς υποστηρίζει στο νέο του βιβλίο «Dukes of Hazard» ότι ο Ουίλιαμ σχεδιάζει να περιορίσει τη χρήση των προσφωνήσεων της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας, καθώς και των τίτλων του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας, αποκλειστικά στα ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Φίλος του πρίγκιπα ανέφερε στον συγγραφέα ότι όσοι αναλαμβάνουν επίσημες υποχρεώσεις, πραγματοποιούν περιοδείες στη χώρα και ασκούν διπλωματικά ή κυβερνητικά καθήκοντα θα δικαιούνται βασιλικούς τίτλους, οικονομική ενίσχυση, μισθό και μία κατοικία.

«Αν δεν κάνεις αυτά τα πράγματα και δεν είσαι ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας, δεν θα έχεις τον τίτλο της Βασιλικής Υψηλότητας, δεν θα έχεις δωρεάν ή επιδοτούμενη κατοικία και δεν θα απολαμβάνεις ειδικά προνόμια», ανέφερε.

«Θα είσαι, ωστόσο, ένας ιδιώτης, ελεύθερος να συνεχίσεις τη ζωή σου και να κερδίζεις χρήματα με όποιον τρόπο επιλέξεις», πρόσθεσε.

Το φερόμενο σχέδιο του μελλοντικού βασιλιά θα έδινε επίσης στα μικρότερα παιδιά του, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, τη δυνατότητα να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Στέμμα ή να ακολουθήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Χάρι: «Δεν νομίζω ότι θα με συγχωρούσαν ποτέ»

Σε συνέντευξή του στην Daily Telegraph το 2023, ο πρίγκιπας Χάρι είχε επιβεβαιώσει την ύπαρξη 400 αδημοσίευτων σελίδων της αυτοβιογραφίας του.

«Το πρώτο προσχέδιο ήταν διαφορετικό. Ήταν 800 σελίδες και τώρα έχει περιοριστεί στις 400. Θα μπορούσαν να είναι δύο βιβλία, για να το θέσω έτσι. Και το δύσκολο κομμάτι ήταν να αφαιρέσω πράγματα», είχε δηλώσει στη δημοσιογράφο Μπράιονι Γκόρντον.

«Υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν συμβεί, ιδιαίτερα ανάμεσα σε εμένα και τον αδελφό μου, αλλά σε κάποιον βαθμό και ανάμεσα σε εμένα και τον πατέρα μου, τα οποία απλώς δεν θέλω να μάθει ο κόσμος. Γιατί δεν νομίζω ότι θα με συγχωρούσαν ποτέ», είχε προσθέσει.

Ο αποξενωμένος από τη βασιλική οικογένεια πρίγκιπας είχε παραδεχθεί ότι διαθέτει αρκετό υλικό για μία ακόμη αυτοβιογραφία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αδημοσίευτες αποκαλύψεις θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο επιβαρυντικές από εκείνες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Οι αναφορές του Χάρι στο «Spare» είχαν προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στη μοναρχία, με την Express να τις χαρακτηρίζει «χείμαρρο επικρίσεων που στρεφόταν σχεδόν εναντίον κάθε μέλους της βασιλικής οικογένειας».

Ο Χάρι είχε υποστηρίξει ότι ο Ουίλιαμ χαρακτήρισε τη Μέγκαν «δύσκολη», «αγενή» και «εριστική», προτού του επιτεθεί σωματικά κατά τη διάρκεια έντονης αντιπαράθεσης στο Nottingham Cottage το 2019.

«Με αποκάλεσε με έναν ακόμη προσβλητικό χαρακτηρισμό και στη συνέχεια όρμησε κατά πάνω μου. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Με άρπαξε από τον γιακά, έσπασε το κολιέ μου και με έριξε στο πάτωμα», είχε γράψει.

Είχε επίσης κατηγορήσει τη βασίλισσα Καμίλα ότι διέρρεε πληροφορίες σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας ότι οι εξαιρετικά ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με την πρώτη συνάντησή της με τον Ουίλιαμ θα μπορούσαν να έχουν διαρρεύσει μόνο από το άλλο πρόσωπο που ήταν παρόν.

Η προϋπόθεση που θέτει ο Χάρι για τη συμφιλίωση

Στην αυτοβιογραφία του, ο Χάρι είχε αναφερθεί και στον βασιλιά Κάρολο, υποστηρίζοντας ότι ο πατέρας του έκανε κακόγουστα αστεία εις βάρος του.

Μεταξύ αυτών ήταν ένα σχόλιο με το οποίο αστειευόταν ότι ενδεχομένως να μην ήταν ο βιολογικός του πατέρας, αλλά και μια αναφορά στον Χάρι ως τη «ρεζέρβα» του μεγαλύτερου αδελφού του, Ουίλιαμ.

Παρά τις αιχμηρές αποκαλύψεις, ο δούκας του Σάσεξ είχε εκφράσει μέσα από το βιβλίο του την αγάπη του για την οικογένειά του, καθώς και τις ελπίδες του για το μέλλον της μοναρχίας.

Είχε δηλώσει, μάλιστα, ότι πιστεύει «100%» πως η συμφιλίωση είναι εφικτή, υπό μία βασική προϋπόθεση: τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να αναλάβουν τις ευθύνες τους.