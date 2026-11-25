Μέχρι το τέλος του 2026, οι καταναλωτές θα έχουν στη διάθεσή τους τέσσερις επιπλέον ημέρες για τις αγορές τους, καθώς προβλέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων για ισάριθμες Κυριακές.

Η αρχή θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την Black Friday, η οποία φέτος πραγματοποιείται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Οι τέσσερις Κυριακές με ανοιχτά καταστήματα

Εκτός από την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, οι εμπορικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ανεβάσουν ρολά ακόμη τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες:

– Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026: Αμέσως μετά την Black Friday.

– Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2026: Στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου.

– Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2026: Η τελευταία Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα.

– Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2026: Λίγες ημέρες πριν από την Πρωτοχρονιά.

Η δυνατότητα λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων τις συγκεκριμένες ημέρες προβλέπεται από το άρθρο 16 του νόμου 4177/2013, όπως ισχύει σήμερα.

Τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν τα καταστήματα

Βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργούν τις συγκεκριμένες Κυριακές από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ.

Το συγκεκριμένο ωράριο, ωστόσο, δεν είναι δεσμευτικό για το σύνολο των επιχειρήσεων, αλλά καθορίζει τα επιτρεπόμενα χρονικά όρια λειτουργίας τους.

Κάθε επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θα ανοίξει, καθώς και να διαμορφώσει το ωράριό της ανάλογα με τις ανάγκες της.

Το επόμενο διάστημα, οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι αναμένεται να ανακοινώσουν αναλυτικά τα προτεινόμενα εορταστικά ωράρια, τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.