Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει από 72 έως 96 ώρες, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται από την Πέμπτη (26/11) έως και την Κυριακή (29/11). Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο πλημμυρικών επεισοδίων, κυρίως στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, λόγω της έντασης και της διάρκειας των βροχοπτώσεων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, το Σαββατοκύριακο η κακοκαιρία θα αποκτήσει πανελλαδικά χαρακτηριστικά, επηρεάζοντας και την Αττική.

Στους -8,5 βαθμούς το Νευροκόπι – Από το βράδυ αλλάζει ο καιρός

Με τσουχτερό κρύο και συνθήκες παγετού ξημέρωσε η Τετάρτη (25/11) σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, με τον υδράργυρο στο Νευροκόπι να υποχωρεί στους -8,5 βαθμούς Κελσίου.

Αρνητικές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και στον Λαγκαδά, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -5 με -6 βαθμούς, ενώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμάνθηκε μεταξύ 2 και 3 βαθμών.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά από τα δυτικά, με τις πρώτες βροχές να εκδηλώνονται προς το απόγευμα και τη νύχτα στο κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο, μεταφέροντας υγρασία και ενισχύοντας την ατμοσφαιρική αστάθεια.

Ισχυρές καταιγίδες από την Πέμπτη – Κίνδυνος πλημμυρών

Από την Πέμπτη (26/11) το βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει πιο έντονα τη χώρα, με τις πρώτες ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται στα βορειοδυτικά.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν αρχικά το βόρειο Ιόνιο και οι παράκτιες περιοχές της Ηπείρου, ενώ προς τα ξημερώματα της Παρασκευής τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο.

Την Παρασκευή (27/11), οι βροχές και οι καταιγίδες θα επηρεάσουν μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας, με έντονα φαινόμενα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις εξής περιοχές:

– Ήπειρος

– Βόρειο Ιόνιο

– Δυτική Στερεά Ελλάδα

– Δυτική Μακεδονία

– Δυτική και βόρεια Θεσσαλία

Στις συγκεκριμένες περιοχές, τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 70 με 80 χιλιοστά, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

Οι νοτιάδες θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 20 βαθμούς στα ανατολικά και τα νότια.

Πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Αττική

Το Σαββατοκύριακο (28-29/11) αναμένεται να αποτελέσει την πιο δύσκολη φάση της κακοκαιρίας, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί νοτιοανατολικά, επηρεάζοντας σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Στην Αττική, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι προς το απόγευμα του Σαββάτου, με βροχές και καταιγίδες.

Σε αρκετές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις θα είναι ισχυρές και κατά τόπους παρατεταμένες, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου θα αρχίσουν να εκδηλώνονται χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Χιόνια και σε χαμηλότερα υψόμετρα – Βουτιά του υδραργύρου

Ακόμη πιο χειμωνιάτικο αναμένεται το σκηνικό την Κυριακή (29/11), καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες θα εισέλθουν στη χώρα, προκαλώντας σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, οι χιονοπτώσεις να επεκταθούν και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα.

Παράλληλα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας σε θυελλώδεις εντάσεις στο Αιγαίο.

Η πτώση της θερμοκρασίας μπορεί τοπικά να αγγίξει τους 10 βαθμούς Κελσίου, με αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας να καταγράφουν μονοψήφιες θερμοκρασίες ακόμη και τις μεσημεριανές ώρες της Κυριακής.

Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τους βοριάδες και το κρύο να διατηρούν το χειμωνιάτικο σκηνικό.