Δύο άνδρες συνελήφθησαν στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγκχαμ και πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράνομη είσοδο με σκοπό την κλοπή, καθώς και για παραβίαση προστατευόμενου χώρου.

Two men have been charged after allegedly breaking into the Prince and Princess of Wales’s country home. Norfolk Police announced the charges on Wednesday, after it emerged that two men had reportedly broken into Anmer Hall on the Sandringham estate on Monday evening. Police said Mirgen Doku, 34, of Earl’s Court in London and Arilen Ndoci, 32, of no fixed abode had been charged with entering a dwelling with intent to steal and trespassing on a protected site. 🔗 https://t.co/9LKfV37Uz1 — The Telegraph (@Telegraph) November 25, 2026

Η διάρρηξη στην εξοχική κατοικία του Ουίλιαμ και της Κέιτ

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 23/11, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή του Άνμερ Χολ, της εξοχικής κατοικίας του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Το ακίνητο βρίσκεται εντός του βασιλικού κτήματος του Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ.

Μετά την ειδοποίηση, οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τα άτομα που φέρονταν να έχουν εισέλθει παράνομα στον προστατευόμενο χώρο. Για την επιχείρηση επιστρατεύτηκαν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, drones και ελικόπτερο, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συμμετείχαν στις έρευνες.

BREAKING: Two intruders broke into Prince William and Kate Middleton’s country home overnight, sparking a major royal security scare in England. The suspects forced their way into Anmer Hall, a 10-bedroom house on King Charles’s 20,000-acre Sandringham estate, according to The Sun. Police arrested both men, though officials have released few details about how they got onto the property. Kensington Palace confirms William, Kate and their three children were not at the house at the time and were staying at their main residence on the Windsor Castle grounds. Follow this developing story: https://t.co/2FAyojqfst — Fox News (@FoxNews) November 24, 2026

Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν με τον εντοπισμό και τη σύλληψη δύο ανδρών εντός του βασιλικού κτήματος. Πρόκειται για τον 34χρονο Μίργκεν Ντόκου, κάτοικο Λονδίνου, και τον 32χρονο Αρίλεν Ντότσι, ο οποίος δεν έχει σταθερή διεύθυνση κατοικίας. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη είσοδο σε κατοικία με πρόθεση την κλοπή, αλλά και για παραβίαση προστατευόμενου χώρου.