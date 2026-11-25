Εφιαλτικές στιγμές έζησε 20χρονη φοιτήτρια στο κέντρο τουΡεθύμνου, όταν 46χρονος άνδρας της επιτέθηκε σε κεντρικό δρόμο.
Σύμφωνα με την καταγγελία της φοιτήτριας, την θώπευσε και στη συνέχεια την ακολούθησε.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου, περίπου στις 22:00, στη λεωφόρο Κουντουριώτη, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Ρεθύμνου. Ο 46χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη νεαρή φοιτήτρια και την θώπευσε, με την ίδια να αντιδρά άμεσα, απωθώντας τον και περνώντας στο απέναντι πεζοδρόμιο. Όμως, ο άνδρας δεν σταμάτησε εκεί, συνέχισε να την ακολουθεί, με αποτέλεσμα η 20χρονη να επικοινωνήσει με την Αστυνομία. Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν.
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