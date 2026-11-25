Σύμφωνα με την καταγγελία της φοιτήτριας, την θώπευσε και στη συνέχεια την ακολούθησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου, περίπου στις 22:00, στη λεωφόρο Κουντουριώτη, έναν από τους κεντρικότερους δρόμους του Ρεθύμνου. Ο 46χρονος επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη νεαρή φοιτήτρια και την θώπευσε, με την ίδια να αντιδρά άμεσα, απωθώντας τον και περνώντας στο απέναντι πεζοδρόμιο. Όμως, ο άνδρας δεν σταμάτησε εκεί, συνέχισε να την ακολουθεί, με αποτέλεσμα η 20χρονη να επικοινωνήσει με την Αστυνομία. Η κινητοποίηση των αστυνομικών ήταν άμεση, με άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να τον εντοπίζουν και να τον συλλαμβάνουν.