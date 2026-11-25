Αναλυτικότερα, η Χαριλάου Τρικούπη, επικαλούμενη δημοσίευμα των «Παραπολιτικών», κάνει λόγο για αναθέσεις συνολικού ύψους 752.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, ζητώντας εξηγήσεις τόσο για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μίλτου Χατζηγιαννάκη όσο και για τη χρηματοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Το νούμερο 2 του κόμματος ΕΛΑΣ και δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης πρωταγωνιστεί σύμφωνα με δημοσίευμα των Παραπολιτικών σε σειρά στημένων διαδικασιών ανάθεσης έργων του Δήμου Στυλίδας.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, εμφανίζεται να είναι συνέταιρος σε εταιρεία με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος αναθέτει σε άλλες εταιρείες του συνεταίρου του Χατζηγιαννάκη έργα χωρίς διαγωνισμό και με ελάχιστη έκπτωση, βάσει του δημοσιεύματος.

Από το στημένο αλισβερίσι με το δημόσιο χρήμα οι εταιρείες του νούμερο 2 της ΕΛΑΣ πήραν 752.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο.

Τι έχει να πει ο νούμερο 1 της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γραμματέα του με βορά τα χρήματα των φορολογουμένων, που όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης αποκάλυψε σε συνέντευξη του χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ στεγάζοντας υπηρεσίες του κόμματος στα γραφεία εταιρείας του;

Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛΑΣ κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματος τους. Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται.

Ο κ.Τσίπρας, που κομίζει το δήθεν νέο και διαφορετικό απέναντι στο πάρτι αναθέσεων και διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, στεγάζει υποδομές του κόμματος με χρήματα απευθείας αναθέσεων.

Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο».