«Μέσος μισθός 1.800 ευρώ το 2030»

Ενα σαφές πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο για την Ελλάδα του 2030 παρουσίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτησή του με τον διευθυντή του «Ελεύθερου Τύπου», Γιάννη Τσαπρούνη, στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία».

Ο πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο την αύξηση των εισοδημάτων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων και την αναβάθμιση του κοινωνικού κράτους, παρουσιάζοντας παράλληλα τις κυβερνητικές προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, του δημογραφικού και των προκλήσεων που δημιουργεί η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Δεν παρέλειψε επίσης να αφήσει αιχμές για τους πολιτικούς του αντιπάλους, λέγοντας ότι αναλώνονται σε μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, δεν έχουν να επιδείξουν κυβερνητικό πρόγραμμα, ενώ αναφερόμενος στο μεταγραφικό παζάρι της Κεντροαριστεράς μίλησε για γυρολόγους της πολιτικής.

Με ορίζοντα το 2030, χρονιά κατά την οποία συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε ένα σχέδιο που συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ έστειλε και σαφή μηνύματα εν όψει των εθνικών εκλογών του 2027.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Οπως σημείωσε, οι στόχοι που είχαν τεθεί το 2023 για τον μέσο και τον κατώτατο μισθό έχουν επιτευχθεί ή βρίσκονται σε τροχιά επίτευξης. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο κατώτατος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ως στόχο ο μέσος μισθός να διαμορφωθεί στα 1.800 ευρώ το 2030 και ο κατώτατος να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ το 2028. Δεν άφησε εκτός τις συντάξεις, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται, με βάση τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας.

Ανάπτυξη άνω του 2%

Κεντρικός άξονας της κυβερνητικής στρατηγικής είναι η επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης τουλάχιστον διπλάσιων από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δηλαδή πάνω από 2%. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να στηριχθεί κυρίως στις επενδύσεις και στη συνέχιση του μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας προς μια περισσότερο εξωστρεφή οικονομία.

Εξήγησε ότι οι υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης θα ανοίξουν τον δρόμο για νέες θέσεις εργασίας, αυξήσεις των εισοδημάτων και εξασφάλιση πόρων για την ενίσχυση της Υγείας, της Παιδείας και συνολικά του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και η μείωση του δημόσιου χρέους επιτρέπουν στην Ελλάδα να διαθέτει περισσότερους πόρους για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται περισσότερο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ελεύθερος Τύπος (@eleftherostypos.gr)

Τεχνητή Νοημοσύνη

Μεγάλο μέρος της συζήτησης κινήθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τεχνολογική επανάσταση που αλλάζει ήδη την καθημερινότητα και την οικονομία. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαθέτει εθνική στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη εδώ και τρία χρόνια, με στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της και τον περιορισμό των κινδύνων. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ισχυρότερων διεθνών ρυθμιστικών μηχανισμών, προκειμένου να ελέγχονται οι μεγάλες εταιρίες Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προστασία των κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εθιστικούς αλγορίθμους από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Μεταρρυθμίσεις

Εθεσε ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και των αντιλήψεων που εμποδίζουν την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.

Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστήριξε ότι η χώρα έχει πλέον τη δυνατότητα να προσελκύει ξένους φοιτητές, ενώ υπογράμμισε και την πρόοδο στα δημόσια πανεπιστήμια, με τη δημιουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων και την πλήρη εξάλειψη των καταλήψεων.

«Δεν είναι αδιάφορα τα επόμενα τέσσερα χρόνια», ήταν το μήνυμα που έστειλε, συνδέοντας την επόμενη εκλογική αναμέτρηση με τη θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, την προσαρμογή στην κλιματική κρίση και τη σχέση της χώρας με τις νέες τεχνολογίες.

Αυτοδυναμία

Σαφές ήταν το πολιτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις επόμενες εθνικές εκλογές, καθώς επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η εξασφάλιση τρίτης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί έναν εφικτό στόχο, υπενθυμίζοντας ότι τόσο το 2019 όσο και το 2023 οι δημοσκοπήσεις δεν προέβλεπαν την τελική εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, υπεραμύνθηκε της ανάγκης αυτοδύναμων κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις ταχύτερα και να λειτουργούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, χωρίς τους συμβιβασμούς που συχνά απαιτούν οι κυβερνήσεις συνεργασίας.

Εβγαλε από το κάδρο το ΠΑΣΟΚ με ευθύνη βέβαια της Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας ότι η άρνησή του να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία περιορίζει τις διαθέσιμες μετεκλογικές επιλογές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ελεύθερος Τύπος (@eleftherostypos.gr)

«ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 500.000 ΑΓΡΟΤΕΣ»

Ενοχλημένος εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός με όσους εργαλειοποιούν στον βωμό του μικροπολιτικού οφέλους τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Ειδικά όσον αφορά στις αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαίωσε ότι οι 500.000 αγρότες που υπέβαλαν τις δηλώσεις τους με το νέο σύστημα θα πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση. Διαχώρισε τις αγροτικές διεκδικήσεις από τις κινητοποιήσεις που θεωρεί ότι έχουν κομματική αφετηρία. Χαρακτήρισε μέρος των κινητοποιήσεων «επαναστατική γυμναστική», κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενες και κομματικά υποκινούμενες διαμαρτυρίες. Καταλόγισε, μάλιστα, σε μερίδα των αγροτών αναζήτηση νέων προσχημάτων για να βγουν στους δρόμους, επισημαίνοντας ότι τα μπλόκα εν όψει Χριστουγέννων, σε μια κρίσιμη περίοδο για την αγορά, δεν θα ήταν παραγωγικά.

«ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ»

Στο μέτωπο της καθημερινότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνονται στρεβλώσεις στην αγορά. Προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, όπως τα αρτοποιεία, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο πρόσθετων μέτρων στήριξης εν όψει της οριστικοποίησης των δημοσιονομικών στοιχείων του 2026. «Υπάρχουν προκλήσεις στο φυσικό αέριο. Περιμένετε και εκεί κάποιες εξαγγελίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ελεύθερος Τύπος (@eleftherostypos.gr)

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί προσωπικό στοίχημα και διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει λέγοντας: «Θα εξακολουθώ να πιέζω και τη βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο. Θεωρώ ότι πια η παγκόσμια αλλά και η βρετανική κοινή γνώμη συντονίζεται με το αίτημα αυτό. Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε από την Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1830 και νομίζω ότι έχουμε περιμένει πολύ, μπορεί να περιμένουμε λίγο ακόμα, αλλά τελικά θα δικαιωθεί το αίτημα αυτό και τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστρέψουν στο Μουσείο της Ακρόπολης».