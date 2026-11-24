Οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις με στάσεις εργασίας, ενώ κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑΣΥ, δηλαδή σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ, θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 09:00 και από τις 18:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Έτσι, οι Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και το Τραμ, θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 18:00, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των απεργών και των διαδηλωτών προς τις συγκεντρώσεις.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια της Γραμμής 3 από και προς το αεροδρόμιο.

Τι θα ισχύσει για τον Προαστιακό

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια του Προαστιακού της Αθήνας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των μηχανοδηγών, έχουν προγραμματιστεί δύο στάσεις εργασίας, από τις 04:00 έως τις 08:00 και από τις 20:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Το διάστημα μεταξύ 08:00 και 20:00 προβλέπεται να πραγματοποιούνται δρομολόγια, ωστόσο οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερωθούν για πιθανές ακυρώσεις και τροποποιήσεις από τη Hellenic Train.





Κανονικά λεωφορεία και τρόλεϊ

Σε αντίθεση με τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ αναμένεται να κυκλοφορήσουν κανονικά, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συμμετοχή των εργαζομένων τους στην απεργία.

Κανονικά αναμένεται επίσης να πραγματοποιηθούν οι πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, καθώς η προγραμματισμένη απεργία των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κρίθηκε παράνομη έπειτα από δικαστική προσφυγή.

Στην πανελλαδική απεργία συμμετέχουν εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο των διεκδικήσεων για αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες εργασιακές συνθήκες και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Στην απεργία συμμετέχουν επίσης εκπαιδευτικοί, με αποτέλεσμα να αναμένονται διαφοροποιήσεις στη λειτουργία των σχολείων, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια, καθώς ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία από τις 00:01 έως τις 24:00 της Τετάρτης. Η κινητοποίηση αφορά τις κατηγορίες πλοίων που καλύπτονται από τις σχετικές αποφάσεις των σωματείων, ενώ αναμένονται ακυρώσεις ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ναυτεργατικά σωματεία όπως η ΠΕΜΕΝ, ο «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η ΠΕΝΕΝ, με αιτήματα που αφορούν μισθολογικές αυξήσεις, συλλογικές συμβάσεις, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και προστασία των ναυτεργατών.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακτοπλοϊκά ταξίδια καλούνται να ενημερώνονται από τους αρμόδιους φορείς για τυχόν νεότερες αλλαγές στα δρομολόγια.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών, ξεκίνησαν ήδη από την Λάρισα και τον Βόλο και θα συνεχιστούν και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ημέρα της γενικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Αγρότες από διάφορες περιοχές της χώρας σχεδιάζουν να συμμετάσχουν στις απεργιακές συγκεντρώσεις, έχοντας μαζί τους συμβολικό αριθμό τρακτέρ.

Η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προετοιμασία των αγροτών για πιθανές μεγαλύτερες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, ενόψει των Χριστουγέννων.

Πού και τι ώρα θα γίνουν οι απεργιακές συγκεντρώσεις

Συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε περισσότερες από 60 πόλεις της χώρας.

Στην Αθήνα, η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 το πρωί στα Προπύλαια, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Αναλυτικά, ορισμένες από τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις είναι οι εξής: