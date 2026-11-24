Καταστροφές σε γειτονικά κτίρια στο Βιετνάμ

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ντονγκ Ντα. Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια, ώστε το ωστικό κύμα έγινε αισθητό σε κατοικίες απέναντι από το εστιατόριο, ενώ θραύσματα εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Το μονώροφο κτίριο που στέγαζε το εστιατόριο υπέστη σοβαρές ζημιές, με τμήμα του να καταρρέει. Σε ακτίνα περίπου 15 μέτρων, τουλάχιστον δέκα κατοικίες υπέστησαν φθορές, ενώ σπασμένα τζάμια, ρωγμές σε τοίχους και αποκολλημένες μεταλλικές στέγες καταγράφηκαν στα γύρω κτίρια.

Today, a powerful explosion, suspected to have been caused by a gas leak at a hotpot eatery, has killed at least 6 people and injured more than 10 others in Dong Da District, Hanoi, Vietnam. https://t.co/FOnOEwsYPH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

Ένας τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, αφού χτυπήθηκε από θραύσματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περνούσε έξω από το εστιατόριο την ώρα της έκρηξης.

Οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι πρώτες ενδείξεις στρέφουν την προσοχή των αρχών σε πιθανή διαρροή αερίου. Την ίδια ώρα, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες, καθώς υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο να έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στα ερείπια, δεδομένου ότι το εστιατόριο ήταν σε λειτουργία όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Παράλληλα, κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά από γειτονικά κτίρια, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγξουν τη στατικότητά τους.

Today, a powerful explosion, suspected to have been caused by a gas leak at a hotpot eatery, has killed at least 6 people and injured more than 10 others in Dong Da District, Hanoi, Vietnam. https://t.co/FOnOEwsYPH — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 24, 2026

«Ουρλιάζαμε από τον φόβο μας»

Τις στιγμές τρόμου που έζησε περιέγραψε στο VnExpress μια 26χρονη κάτοικος της περιοχής. Όπως είπε, η έκρηξη την ξύπνησε απότομα, ενώ η μπαλκονόπορτα του διαμερίσματός της εκτοξεύτηκε σε απόσταση περίπου τριών μέτρων.

Η ίδια και η μικρότερη αδελφή της δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, καθώς εκείνη την ώρα βρίσκονταν σκεπασμένες με κουβέρτες. «Ήμασταν, όμως, τρομοκρατημένες και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να ουρλιάζουμε», ανέφερε.