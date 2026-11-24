Το βράδυ τις Τρίτης (24/11) ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης των απολογιών της δεύτερης ομάδας των κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας για να απολογηθούν.

Από τους εννέα εμπλεκόμενους, δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, πρόκειται για έναν λογιστή και έναν κατηγορούμενο, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο εμφανιζόταν άλλοτε ως λογιστής και άλλοτε ως επιχειρηματίας. Οι υπόλοιποι επτά εμπλεκόμενοι, που απολογήθηκαν σήμερα (24/11) αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Την Δευτέρα (23/11) τρεις από τους συνολικά έξι κατηγορούμενου που έδωσαν εξηγήσεις, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, πρόκειται για δύο διευθυντές τραπεζικών υποκαταστημάτων και έναν αχυράνθρωπο.

Ο κύκλος των απολογιών των 15 συνολικά συλληφθέντων της υπόθεσης, ολοκληρώθηκε με πέντε συνολικά προφυλακίσεις.