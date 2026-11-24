Με δύο ακόμη προφυλακίσεις ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου οι απολογίες των συλληφθέντων για το κύκλωμα παράνομων επιστροφών φόρου που αποκάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας λογιστής και ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εμφανιζόταν άλλοτε ως λογιστής και άλλοτε ως επιχειρηματίας. Οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Πέντε συνολικά οι προφυλακισμένοι

Είχαν προηγηθεί τη Δευτέρα οι προφυλακίσεις δύο διευθυντών τραπεζικών υποκαταστημάτων, στο Αγρίνιο και στον Γέρακα, καθώς και ενός διαχειριστή εταιρειών, στον οποίο αποδίδεται ρόλος «αχυρανθρώπου». Από τους 15 συλληφθέντες, πέντε κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και δέκα αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Εικονικά τιμολόγια και επιστροφές εκατομμυρίων

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, ο μηχανισμός στηριζόταν στη χρήση εικονικών τιμολογίων μέσω οκτώ εταιρειών, με την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη να υπερβαίνει τα 28 εκατ. ευρώ. Οι παράνομες επιστροφές φόρων που εντόπισαν οι ελεγκτικές αρχές ανέρχονται σε 4,8 εκατ. ευρώ.