Η καθιερωμένη τελετή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στον προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου, με πρωταγωνίστριες τις δύο γαλοπούλες, Freedom και Feathers, οι οποίες γλίτωσαν από το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο… τραπέζι, χάρη στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου.

Τα δύο πτηνά προέρχονται από φάρμα στην κομητεία Πέντλετον της Δυτικής Βιρτζίνια, ενώ τα ονόματά τους επιλέχθηκαν συμβολικά, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την τελετή, θα μεταφερθούν στο Πανεπιστήμιο Texas A&M, όπου θα ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους, ο Τραμπ ανακοίνωσε με χιουμοριστική διάθεση την απόφασή του, λέγοντας: «Θα δώσω πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων χάρη, που σημαίνει ότι θα ζήσουν για πάντα οι δύο υπέροχες γαλοπούλες των Ευχαριστιών».

Trump: I will grant a full, absolute, and unconditional pardon—meaning they will live forever—to two magnificent Thanksgiving turkeys, special turkeys. https://t.co/3cCyP1xlly — Clash Report (@clashreport) November 24, 2026

Μια παράδοση σχεδόν οκτώ δεκαετιών

Η φετινή εκδήλωση ήταν η 79η φορά που πραγματοποιείται η απονομή χάριτος σε γαλοπούλες από τον Αμερικανό πρόεδρο. Αν και το έθιμο έχει τις ρίζες του αρκετές δεκαετίες νωρίτερα, η επίσημη καθιέρωσή του έγινε το 1989, επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου. Από τότε αποτελεί σταθερό μέρος των εκδηλώσεων που προηγούνται της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Στην τελετή παρευρέθηκε και ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισι, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της πτηνοτροφίας για την οικονομία της πολιτείας. Όπως ανέφερε, η περιοχή παράγει μεγάλες ποσότητες κοτόπουλου, ενώ περισσότερες από τέσσερα εκατομμύρια γαλοπούλες που εκτρέφονται εκεί διατίθενται σε αγορές εκτός των πολιτειακών συνόρων. Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την ευκαιρία να αναδειχθεί η τοπική αγροτική παραγωγή, σημειώνοντας ότι η παρουσία των παιδιών στην εκδήλωση έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στην τελετή.