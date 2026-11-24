Κυβερνοεπίθεση σε CIA και ODNI

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, άγνωστοι κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών από δημόσιες, μη απόρρητες πηγές. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποια ακριβώς δεδομένα εκτέθηκαν, ενώ εκτιμάται ότι ενδέχεται να επηρεάστηκαν και πληροφορίες που ανήκουν σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.

🚨 The CIA and the Office of the Director of National Intelligence have reportedly been hit with a Cybersecurity Breach NYT cites U.S. officials who say the breach exposed some of their unclassified information and affected an open-source intelligence analysis system, a network that mines public, unclassified material for intelligence insights. — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 24, 2026

Από την πλευρά του, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι το περιστατικό δεν επηρέασε κρίσιμες λειτουργίες ούτε συστήματα που διαχειρίζονται απόρρητες πληροφορίες. «Δεν υπήρξαν διαταραχές σε κρίσιμες λειτουργίες ή σε απόρρητα συστήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσφατη παραβίαση στο υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ έρχεται να προστεθεί στα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων που αντιμετωπίζουν το τελευταίο διάστημα οι αμερικανικές κρατικές υπηρεσίες.