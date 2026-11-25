Η Ελένη Καραγεωργοπούλου είναι συμβολαιογράφος στο επάγγελμα, ενώ στο παρελθόν είχε ασκήσει τη δικηγορία με αντικείμενο κυρίως το αστικό και εμπορικό δίκαιο.

Εξελέγη βουλευτής στην Α΄ Ανατολική Αττική στις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της οποίας αποχώρησε τον Φεβρουάριο του 2026, διατηρώντας τη βουλευτική της έδρα.