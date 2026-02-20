Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση των επίσημων στοιχείων που αφορούν στην πορεία υλοποίησης του συνόλου των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάγονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε την πλήρη εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2025, ύψους 14,6 δισ ευρώ, την περαιτέρω αύξηση των διαθέσιμων πόρων για το 2026, οι οποίοι ανέρχονται στο ποσό των 16,7 δισ. ευρώ. Αλλά και την προσήλωση στην εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία συνέβαλε σημαντικά στην ταχεία και πλήρη αξιοποίηση των εθνικών και ενωσιακών πόρων.

Την ίδια στιγμή, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με συνολικό προϋπολογισμό 16,6 δισ. ευρώ και συμπληρωματικούς πόρους εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΠΑ 2021-2025. Καθώς και ένα νέο σύγχρονο μεταρρυθμιστικό θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΠΑ.

Στο ΕΣΠΑ, το κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 ήταν επιτυχές και η χώρα δεν απώλεσε ούτε ένα ευρώ. Στην τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η θέση στην επίσημη ευρωπαϊκή κατάταξη, ενώ η πορεία υλοποίησης σχεδόν όλων των προγραμμάτων ακολουθεί την στοχοθεσία μας. Τονίστηκε επίσης ότι, στο πλαίσιο αναθεώρησης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 20221-2027, όλα σχεδόν τα προγράμματα πέτυχαν τον στόχο του 10% με σημαντικά οφέλη για την χώρα. Εξασφαλίσαμε σημαντικούς πόρους για το νέο Πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με επιχορήγηση που ανέρχεται έως 95%. Στις δράσεις Τομεακών Προγραμμάτων αναδείχθηκε η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία, η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα-Πύργος, το Πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», αλλά και προγράμματα για την επιχειρηματικότητα, όπως το «Παράγουμε εδώ» και η Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ.

Στο Εθνικό Πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το 2025, υποβλήθηκαν δύο αιτήματα πληρωμής ύψους 3,27 δις ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα έφτασαν τα 5,2 δις ευρώ. Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε ως προς την αξιοποίηση πόρων. Έχουν ήδη εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ (65% του συνολικού προϋπολογισμού) ενώ με το πρόσφατο διπλό αίτημα οι εκταμιεύσεις θα ανέλθουν σε 24,57 δισ. ευρώ, δηλαδή άνω του 68% του προγράμματος. Έχει επιτευχθεί το 53% των οροσήμων (204 ορόσημα) και προετοιμάζεται το επόμενο 8ο αίτημα πληρωμής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω επιχορηγήσεων ύψους 1,61 δισ ευρώ και δανείων συνολικού προϋπολογισμού 3,59 δισ ευρώ. Στις ενεργές δράσεις του ΤΑΑ, σημειώθηκε η εξέλιξη του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», τα δανειακά προγράμματα για τη στέγαση, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», το Smart Readiness, αλλά και η Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των ΑμεΑ.

Στο Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σημειώθηκε ότι οι προσκλήσεις ανέρχονται στο 92%, οι εντάξεις στο 64% και οι νομικές δεσμεύσεις στο 41% του συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Αναφορικά με το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, ο αρχικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 186,7 εκ. ευρώ, και ήδη έχουν εκδοθεί 9 προσκλήσεις προϋπολογισμού 137 εκ. ευρώ.

Στην πορεία υλοποίησης των ΣΔΙΤ, υπογραμμίστηκε η υπογραφή τεσσάρων συμβάσεων για το έργο των ευρυζωνικών υποδομών υπερυψηλής ταχύτητας , η ολοκλήρωση των διαγωνισμών σε έργα οδικών υποδομών (Θεσσαλονίκη- Έδεσσα και Δράμα-Αμφίπολη) και φοιτητικών εστιών (Εστίες Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), καθώς και η έγκριση του έργου διαχείρισης απορριμμάτων Στερεάς Ελλάδας με υποδομές σε Λαμία, Χαλκίδα και Δελφούς.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία τριπλασίασε την αξία των δραστηριοτήτων της σε σχέση με το 2024, με τις εγκρίσεις δανείων προς Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 2025, να ανέρχεται στα 2,9 δις ευρώ, με πάνω από 16.500 δάνεια. Μάλιστα, το 90% των δανείων κατευθύνεται προς επιχειρήσεις με κάτω από 50 εργαζόμενους και το αντίστοιχο ποσοστό σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 10 εκ. ευρώ. Το «Σπίτι μου ΙΙ» συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του. Τον Ιανουάριο επετεύχθη το ορόσημο του 1 δισ. ευρώ συμβασιοποιήσεις και με τα σημερινά στοιχεία, οι εγκρίσεις ανέρχονται στο 1,5 δισ ευρώ, με πάνω από 12,000 οικογένειες να έχουν βρει σπίτι

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων σημειώθηκε η εδραίωση του επενδυτικού οικοσυστήματος VC/PE με ουσιαστικό μέγεθος και βάθος, που αριθμεί πλέον 42 νέα funds με συνολικά κεφάλαια 2,75 δις ευρώ (δημόσια & ιδιωτικά) και στηρίζει την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ελληνικό ταλέντο. Το 2025 υπήρξε έτος σταθμός για επενδύσεις στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα με επενδύσεις 732,2 εκατ. ευρώ και συνολική αξία οικοσυστήματος άνω των 10,0 δισ. ευρώ.

Η Γ.Γ. Π.Δ.Ε.-ΕΠΑ Κατερίνα Οικονόμου, τόνισε: «Με την πλήρη εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2025 (14,611 δισ.) επετεύχθη η αποτελεσματική χρηματοδότηση έργων και μεταρρυθμίσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, του ΤΑΑ και του ΕΠΑ. Στην επίτευξη του στόχου της πλήρους αξιοποίησης των ετήσιων διαθέσιμων εθνικών και ενωσιακών πόρων συνέβαλε σημαντικά και η εφαρμογή της ολιστικής μεταρρύθμισης του ΑΠΔΕ του Ν. 5140/2024. Παράλληλα, η κατάρτιση και έγκριση του ΕΠΑ 2026-2030 συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δισ. €, με συμπληρωματικούς πόρους εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5,8 δισ. € για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΠΑ 2021-2025, συνοδεύτηκε και από τη θέσπιση του νέου, σύγχρονου και μεταρρυθμιστικού θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας του ΕΠΑ. Συνεχίζουμε με προσήλωση και αίσθημα καθήκοντος την εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την εδραίωση μιας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης.»

Η Γ.Γ. ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, υπογράμμισε: «Στο μέσο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2021–2027, η Ελλάδα κατατάσσεται 4η στην ΕΕ στην απορρόφηση πόρων, με σταθερά ανοδική πορεία υλοποίησης σε Τομεακά, Περιφερειακά και INTERREG Προγράμματα. Όλα τα Προγράμματα πέτυχαν τον στόχο Ν+3 για το 2025, διασφαλίζοντας τους ενωσιακούς πόρους. Η ενδιάμεση αναθεώρηση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με επίτευξη του 10% ανακατανομής και σημαντικά οφέλη για τη χώρα, όπως παράταση επιλεξιμότητας έως το 2030 και πρόσθετες προκαταβολές 600 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά την κοινωνική και αναπτυξιακή δυναμική της χώρας».

Ο Γ.Γ. Ε.Τ.Π.Α., Τ.Σ. Ε.Κ.Τ. Βασίλης Σιαδήμας, σημείωσε: «Η πορεία υλοποίησης των Τομεακών Προγραμμάτων ως τις 15 Φεβρουαρίου, παρουσιάζει σαφή επιτάχυνση σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2025. Οι Νομικές Δεσμεύσεις αυξήθηκαν κατά 1,37 δισ. ευρώ, φτάνοντας το 63%, ενώ οι Εντάξεις ενισχύθηκαν κατά 907 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας το 83%. Το σημαντικότερο είναι ότι οι Δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 1 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στο 22%. Η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται στο πολύ σημαντικό ορόσημο της υπερκάλυψης του ετήσιού μας στόχου δαπανών για το 2025, τόσο σε επίπεδο Δημόσιας Δαπάνης με 104%, όσο και Ενωσιακής Συνδρομής με 101%.»

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε: «Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της υλοποίησης των έργων και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όλοι οι υψηλοί στόχοι της περασμένης χρονιάς εκπληρώθηκαν με επιτυχία, συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου στόχου απορρόφησης που άγγιζε τα 5 δις. Μέσα στα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα συνεχίζεται εντατικά η προσπάθεια με προσήλωση στον κεντρικό μας στόχο: την πλήρη αξιοποίηση του συνόλου των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας, με μετρήσιμο και ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία, την κοινωνία και την καθημερινότητα των πολιτών.»

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, δήλωσε: «Η πολιτεία στηρίζει με ουσιαστικό τρόπο τις περιοχές μετάβασης, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό μέσο. Η υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΔΑΜ 2021–2027 κλιμακώνεται με μετρήσιμο τρόπο καθώς οι προσκλήσεις ανέρχονται στα 1.473 εκατ. (92%), οι εντάξεις έργων στα 1.026 εκατ. (64%) και οι συμβάσεις στα 664 εκ. ευρώ (41%). Αντίστοιχα, το νέο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΔΑΜ με αμιγώς εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠΑ 2021-2025, αρχικού ύψους 186,7 εκ. ευρώ, βρίσκεται σε πλήρη ενεργοποίηση μετά από μόλις 4,5 μήνες από την έγκρισή του. Τα δύο αυτά Προγράμματα σε συνδυασμό και με την αξιοποίηση των πόρων, που παρέχονται μέσω του Πυλώνα 3 του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης ύψους 314,15 εκ. ευρώ, χρηματοδοτούν επενδύσεις και δημόσια έργα υποδομών μεγάλης προστιθέμενης αξίας για τις τοπικές κοινωνίες. Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα, χτίζοντας μαζί με τις τοπικές κοινωνίες ένα μέλλον οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο»

Ο Διευθυντής της Μονάδας ΣΔΙΤ Νίκος Σέργης, τόνισε: «Η Ελλάδα συνεχίζει να υλοποιεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα ΣΔΙΤ, με την πρόοδο των έργων να είναι εντυπωσιακή. Πρόσφατα υπεγράφησαν τέσσερις κρίσιμες συμβάσεις για το Ultra-Fast Broadband, μια επένδυση που συνολικά ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ και φέρνει υπερυψηλές ταχύτητες σε 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, οκτώ επιπλέον έργα ύψους 825 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε φάση υπογραφής ενώ έργα ΣΔΙΤ στους τομείς των οδικών υποδομών, φοιτητικών εστιών και σχολείων βρίσκονται στη φάση ανάδειξης αναδόχων. Τέλος, με την πρόσφατη έγκριση νέων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων σε Λαμία και Χαλκίδα, ενισχύουμε την κυκλική οικονομία, αποδεικνύοντας ότι οι συμπράξεις αποτελούν το βασικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της χώρα.»

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Ισμήνη Παπακυρίλλου σημείωσε: «Το 2025 ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Τριπλασιάσαμε την αξία των χρηματοδοτικών μας παρεμβάσεων, σε σχέση με το 2024, εγκρίνοντας χρηματοδοτήσεις ύψους 2,9 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. To TΕΠΙΧ ΙΙΙ έχει ξεπεράσει τους αρχικούς στόχους, κλείνοντας πάνω από τα 2.3 δισ. ευρώ. Πετύχαμε το ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης για το “Σπίτι μου ΙΙ” με συμβασιοποιήσεις δανείων ύψους 1 δισ. ευρώ. Υπογράψαμε τη συμφωνία χρηματοδότησης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση ενός νέου ταμείου χαρτοφυλακίου για τον πρωτογενή τομέα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία της ΕΑΤ για την κρίσιμη αξιολόγηση Pillar Assessment από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα αποτελέσει σημαντική αλλαγή σελίδας για την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.»

Ο Πρόεδρος της ΕΑΤΕ Χάρης Λαμπρόπουλος και η Διευθύνουσα Σύμβουλος Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, ανέφεραν: «Το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ προσέθεσε τέσσερα νέα fund, τα οποία στοχεύουν σε επενδύσεις σε επιχειρηματική ανάπτυξη και σε τομείς αιχμής (όπως η βιοτεχνολογία). Έτσι, το επενδυτικό οικοσύστημα της ΕΑΤΕ αριθμεί πλέον 42 VC/PE funds τα οποία διαχειρίζονται 2,75 δισ. ευρώ συνολικά, τοποθετούν την Ελλάδα στο ραντάρ του Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και το ελληνικό ταλέντο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις €1,24 δισ. σε πάνω από 236 επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα επιχειρηματικής ανάπτυξης. Τα κεφάλαια που επενδύονται από την ΕΑΤΕ έχουν σημαντικότατο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο και ισχυρούς πολλαπλασιαστές μόχλευσης.»