Ο κ. Πλεύρης, βρέθηκε χθες στη Χίο ως επικεφαλής Κυβερνητικού κλιμακίου για την εξέταση της πορείας των έργων στο Νομό. Όμως το ήμισυ της συνέντευξης τύπου, με συντονιστή τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη αλλά και τον βουλευτή Χίου της ΝΔ Νότη Μηταράκη, μονοπώλησε το συγκεκριμένο τραγικό ναυάγιο.

«Αυτό που έχω πει από την πρώτη στιγμή, είναι το γεγονός ότι εγώ ως υπουργός Μετανάστευσης και ως πρόσωπο, πιστεύω το Λιμενικό δεν πιστεύω τους φερόμενους διακινητές», είπε.

«Και κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ, βρίσκονται έξω σκάφη του Λιμενικού με γυναίκες και άντρες για να προστατεύσουν τα σύνορα και να σώσουν και ανθρώπους.

Σε ερώτηση αν επισκεπτόμενος την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή της ΒΙΑΛ στο νησί, επισκέφθηκε και τους επιζώντες τραυματίες του ναυαγίου, ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι δεν τους επισκέφθηκε και αυτό γιατί «…στο βαθμό που υπάρχει μία έρευνα η οποία διενεργείται είναι προφανές ότι δεν πρέπει να γίνονται επαφές στα άτομα, τα οποία είναι μάρτυρες σε διαδικασία».

«Κάποιοι άλλοι, συνέχισε, επέλεξαν όσο βρισκόντουσαν στο Νοσοκομείο Χίου και εκκρεμούσε η έρευνα να πάνε να κάνουν τη δική τους έρευνα». Εννοώντας προφανώς τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που πράγματι επισκέφτηκαν το νοσοκομείο. Μόνο που η συνάντηση με έναν τουλάχιστον πρόσφυγα που έψαχνε το αγόρι του (που δυστυχώς ταυτοποιήθηκε μεταξύ των νεκρών) ήταν σε γνώση της Διοίκησης του Νοσοκομείου αφού έγινε και με τη βοήθεια του μεταφραστή του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου. Ενώ στη συνέχεια της συνέντευξης τύπου τόνισε ότι είχε «…την ευκαιρία να επισκεφτώ την αστυνομία και το λιμενικό να σφίξω το χέρι αστυνομικών και λιμενικών και να τους ευχαριστήσω για το έργο που προσφέρουν».

Για το γεγονός ότι χθες πραγματοποιήθηκε (χωρίς επιτυχία) έρευνα για τον εντοπισμό της μοιραίας λέμβου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι «γίνεται από τη δικαιοσύνη και βρίσκεται στον απόλυτα σκληρό πυρήνα της δικαιοσύνης», μην θέλοντας να κάνει κάποιο άλλο σχόλιο.

Ενίσχυση της φύλαξης στη ΒΙΑΛ

Σχετικά με τη Δομή της ΒΙΑΛ, τη χαρακτήρισε μία προσωρινή δομή, που αφενός στόχος είναι να παραμένει με χαμηλό αριθμό ατόμων (αυτή την περίοδο σημείωσε ότι είναι κάτω από 600 οι διαμένοντες σε αυτήν) και αφετέρου οι όποιες παρεμβάσεις θα είναι για να αναβαθμίσουν το κομμάτι της ασφάλειας τόσο για τους κατοίκους των γύρω χωριών, όσο και για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Δομή. Για αυτό το θέμα σημείωσε χαρακτηριστικά ότι η Δομή βρίσκεται σε πλήρη επαφή με τη μονάδα της ανακύκλωσης του Δήμου και πρέπει να έχει τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

«Το μεταναστευτικό είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Το βάρος αυτή τη στιγμή, ως προς την ύπαρξη δομών, περισσότερο αναφέρεται στο κομμάτι της Κρήτης. Αλλά και οι υπάρχουσες δομές θα πρέπει να λειτουργούν με την καλύτερη δυνατή ασφάλεια», κατέληξε ο Θάνος Πλεύρης.