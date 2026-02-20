Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών του Πτεράρχου με τις ηγεσίες των συμμαχικών πρωτευουσών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νοτιοανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η σημαντική και σταθερή συνεισφορά της Ελλάδας στη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η χώρα μας αποτελεί πρότυπο συνέπειας, καθώς τήρησε τη συμμαχική δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 2% του ΑΕΠ ακόμα και κατά την περίοδο της πολυετούς οικονομικής κρίσης, αποδεικνύοντας ότι η εθνική και συμμαχική ασφάλεια παρέμειναν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Σήμερα, η Ελλάδα έχει ενισχύσει περαιτέρω το αποτύπωμά της, με τις αμυντικές δαπάνες να ξεπερνούν πλέον το 3% του ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή δεν αντανακλά μόνο τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και την έμπρακτη βούληση της Αθήνας να λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή».

Ο Πτέραρχος Grynkewich από την πλευρά του είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τις ελληνικές θέσεις, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική αξία της χώρας στον αμυντικό σχεδιασμό της Συμμαχίας.