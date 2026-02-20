Οι αριθμοί αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά ο αληθινός αριθμός είναι πιθανόν μεγαλύτερος.

Αυτόν τον μήνα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Αυτά τα χρόνια πολέμου έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια γυναίκες και οικογένειες εκτοπισμένες από τα σπίτια τους και εκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν τα απαραίτητα όπως θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, και με περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την εργασία.

Το 2025 ήταν ο πιο φονικός χρόνος για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όπως αναφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη στην ιστοσελίδα τους.