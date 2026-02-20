Με κεντρικό μήνυμα «Ένας Κόσμος Πληρωμών για εσένα!», η Worldline στην Ελλάδα ανέδειξε στην έκθεση τη στρατηγική της δέσμευση να στηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου, και ειδικά των μικρομεσαίων, προσφέροντας λύσεις πληρωμών που απλοποιούν την καθημερινή λειτουργία, βελτιώνουν την εμπειρία πελάτη και υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους.

13-16 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo, οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν live παρουσιάσεις και πρακτικά σενάρια εφαρμογής των λύσεων, διαπιστώνοντας στην πράξη πώς οι σύγχρονες τεχνολογίες πληρωμών μπορούν να βελτιώσουν τη ροή εξυπηρέτησης και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Μεταξύ των λύσεων που παρουσιάστηκαν ξεχώρισαν:

Το ολοκληρωμένο οικοσύστημα Android τερματικών , με προηγμένη εφαρμογή πληρωμών.

, με προηγμένη εφαρμογή πληρωμών. Λειτουργικότητες όπως η Άμεση Μετατροπή Νομίσματος (DCC), το Split Bill και λύσεις πληρωμών on-the-go.

Τα Self-service POS, ιδανικά για τον κλάδο της εστίασης με παραγγελιοληψία, αλλά και για χρήση EV chargers, parking, και ticketing

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η Wolrdline All-in-One Platform, η οποία μετατρέπει οποιαδήποτε Android POS και Smart POS app σε ταμειακή και παράλληλα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης για κάθε επιχείρηση, ανάλογα με τις ανάγκες της. Η πλατφόρμα επιτρέπει την ενσωμάτωση παραγγελιοληψίας, συστήματος κρατήσεων, διαχείρισης αποθεμάτων ή ακόμα και ραντεβού, καθώς επίσης και την απλοποίηση καθημερινών διαδικασιών, μέσα από μία μόνο εφαρμογή.

Όπως δήλωσε ο κ. Ιωάννης Κιτιξής, Country Head & Managing Director της Worldline στην Ελλάδα «Η Worldline συμμετείχε και φέτος στη HORECA προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας, που συνδυάζουν καινοτομία, ασφάλεια και ευελιξία. Οι επιχειρήσεις που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους ως στρατηγικό τους συνεργάτη στον κλάδο των πληρωμών, μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε να αναζητούμε και να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που κάνουν την εμπειρία πληρωμών απλή, γρήγορη και αποτελεσματική για τους πελάτες τους».

Η παρουσία της Worldline στην HORECA 2026 ​ ανέδειξε το όραμά της να μετασχηματίζει τον κόσμο των πληρωμών, προσφέροντας ολοκληρωμένες, ευέλικτες και αποδοτικές λύσεις που συνδέουν τεχνολογία, εμπειρία πελάτη και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.