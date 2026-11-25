Αντ’ αυτού, ο Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς που εκτελεί και χρέη υπουργού Δικαιοσύνης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι ο γίγαντας της τεχνολογίας είχε παραβιάσει οποιονδήποτε νόμο, με βάση τις εν εξελίξει έρευνες του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με δύο πελάτες της Nvidia, τις εταιρείες Super Micro Computer και Megaspeed International, οι οποίες είναι ύποπτες για λαθραία διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Αυτή η εκτίμηση, η οποία ενδέχεται να αλλάξει καθώς συνεχίζονται οι έρευνες, ήταν καθοριστική για την απόφαση του Μπλανς να ενημερώσει τον Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς το Σαββατοκύριακο ότι δεν διέθετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Χουάνγκ αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια, ανέφεραν στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Η επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του έχει εξοργίσει μέλη του Κογκρέσου, τόσο Ρεπουμπλικάνους όσο και Δημοκρατικούς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για να αγνοηθούν τα ερωτήματα σχετικά με το αν η Nvidia ή ο διευθύνων σύμβουλός της έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η έλλειψη οποιασδήποτε πρόσθετης προσπάθειας να εξεταστούν οι ρόλοι τους πριν από την παρέμβαση του Τραμπ πιθανότατα θα τροφοδοτήσει τις πιέσεις για περισσότερες έρευνες στο Καπιτώλιο, όπου ο Χουάνγκ αναμένεται να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα.

Οι έρευνες του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με πελάτες της Nvidia δεν εντόπισαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Χουάνγκ ενεργούσε ως πράκτορας της Κίνας ή ότι μετέφερε εν γνώσει του ευαίσθητη τεχνολογία ή πληροφορίες σχετικά με τσιπ στην Κίνα, ανέφεραν οι δύο πηγές. Η Nvidia δεν αποτελούσε στόχο αυτών των ερευνών και συνεργάστηκε, παρέχοντας έγγραφα, συνεντεύξεις και άλλα στοιχεία που συνέβαλαν στην εξαγωγή αυτού του συμπεράσματος, πρόσθεσαν.

Δεν πραγματοποιήθηκε επίσης καμία έρευνα αντικατασκοπείας για τον ίδιο τον Χουάνγκ. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν συλλέξει πληροφορίες για την Άλις Χουάνγκ, την πρώην στέλεχος της Megaspeed και φερόμενη ερωμένη του Τζένσεν Χουάνγκ, η οποία είναι ύποπτη για συνεργασία με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες, ανέφεραν δύο άλλα άτομα που είναι ενήμερα για την υπόθεση. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν διέθεταν στοιχεία που να δικαιολογούν την έναρξη έρευνας εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia.

Οι έρευνες αντικατασκοπείας διεξάγονται ξεχωριστά από τις ποινικές έρευνες και αποσκοπούν στην παρακολούθηση και την εξουδετέρωση απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας, και όχι στη συγκέντρωση στοιχείων για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Nvidia και ο Χουάνγκ δεν είχαν διαπράξει κανένα αδίκημα και δεν υποψιάζονταν ότι ο διευθύνων σύμβουλός της αποτελούσε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο Τραμπ και ο Βανς μετέφεραν αυτό το συμπέρασμα στο διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, το οποίο αποφάσισε να επαναφέρει τον Χουάνγκ στη θέση του, σύμφωνα με την περιγραφή των γεγονότων από τον Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC τη Δευτέρα (23/11).

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Οχάιο την Τετάρτη (25/11), ο Βανς ανέφερε ότι αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης και της εθνικής ασφάλειας του είπαν ότι ο Χουάνγκ δεν ήταν αντικείμενο έρευνας πριν από την επαναφορά του στη θέση του. «Μας είπαν ότι δεν ήταν αντικείμενο καμίας έρευνας», είπε, προσθέτοντας ότι δεν πίστευε ότι ο Τραμπ θα χρειαζόταν να χορηγήσει χάρη στον Χουάνγκ, καθώς δεν είχε παραβιάσει τον νόμο. «Δεν έχω δει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να δείχνει ότι διέπραξε έγκλημα».

Κανένα στοιχείο για παράνομες πράξεις από την Nvidia

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, μετά από καταγγελίες ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με την Άλις Χουάνγκ και τουλάχιστον δύο υπαλλήλους. Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε τις απιστίες, αλλά δεν έχει επιβεβαιώσει συγκεκριμένα τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ.

Σύμφωνα με τους «New York Times», ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τον Τραμπ τον Μάιο σχετικά με την υπόθεση. Οι «Times» ανέφεραν επίσης ότι η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφή με έναν υψηλόβαθμο Κινέζο αξιωματούχο των μυστικών υπηρεσιών για περισσότερο από ένα χρόνο κατά τη διάρκεια της σχέσης.

Ο Μπλανς δήλωσε, μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, ότι το FBI «εξέταζε» αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο τελευταίος είχε ερωτική σχέση με κατάσκοπο, χωρίς όμως να έχει καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη (24/11), ο Μπλανς αρνήθηκε επανειλημμένα να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Χουάνγκ δεν αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Ανέφερε ότι δεν είχε βρει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Nvidia είχε εμπλακεί σε παράνομες πράξεις. «Δεν έχω κανένα λόγο να σταθώ εδώ και να πω ότι η Nvidia δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια υπεύθυνη εταιρεία», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει επίσης αντιμονοπωλιακούς ελέγχους σε επιχειρηματικές συναλλαγές της Nvidia που δεν σχετίζονται με την προσωπική συμπεριφορά του Χουάνγκ.

Εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι παρέκαμψαν τα τυπικά πρωτόκολλα αντικατασκοπείας. «Δεν έχει αναφερθεί καμία επίσημη έρευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τους ισχυρισμούς για την εθνική ασφάλεια. Αυτό είναι ανησυχητικό, αν και δεν προκαλεί έκπληξη», δήλωσε ο Στιβ Κας, πρώην αξιωματικός της CIA που ηγείται της «The Steady State», μιας ένωσης πρώην αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας.

Το FBI έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο «ενημερώσεις αμυντικού χαρακτήρα» προς τη διοίκηση της Nvidia σχετικά με τις κινεζικές τακτικές κατασκοπείας. Δεν ήταν σαφές εάν αυτές οι ενημερώσεις, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως, αποτελούσαν τυπικές ενέργειες ασφαλείας που παρέχονται συστηματικά σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας ή εάν εστίαζαν συγκεκριμένα στην απειλή που συνιστούσε η Άλις Χουάνγκ. Επίσης, δεν ήταν σαφές εάν ο ίδιος ο Χουάνγκ ενημερώθηκε.