Στη σύλληψη ενός 22χρονου από το Σουδάν προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης (25/11) αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών ανθρώπων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:45, στη συμβολή των οδών Φυλής και Πιπίνου.Ο 22χρονος, κρατώντας μαχαίρι και σφυρί, επιτέθηκε σε δύο άνδρες από το Μπαγκλαντές, ηλικίας 28 και 26 ετών. Ο πρώτος τραυματίστηκε στο χέρι και ο δεύτερος στο κεφάλι.

Τραυματίστηκε αστυνομικός κατά τη σύλληψη

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., προκειμένου να συλλάβουν τον νεαρό. Εκείνος προέβαλε ισχυρή αντίσταση, τραυματίζοντας έναν από τους αστυνομικούς στο χέρι, προτού τελικά ακινητοποιηθεί και συλληφθεί. Την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα.