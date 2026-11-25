Σχεδόν τρία χρόνια πριν από τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της 14χρονης στην Ηλεία, η κοινωνική υπηρεσία είχε ενημερώσει την Εισαγγελία για τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωνε το κορίτσι, ζητώντας την απομάκρυνσή του από το οικογενειακό περιβάλλον. Η πολυσέλιδη έκθεση κοινωνικής λειτουργού, που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Live News του MEGA, περιλαμβάνει καταγγελίες για σωματική βία, επανειλημμένες παρεμβάσεις της αστυνομίας, αλλά και ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς της 66χρονης θετής μητέρας για την ανήλικη.

Είχαν ζητήσει την αφαίρεση της επιμέλειας

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2024, η κοινωνική λειτουργός είχε εισηγηθεί την αφαίρεση της επιμέλειας της ανήλικης και την ψυχιατρική αξιολόγηση της 66χρονης. Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Επειδή πρέπει να προστατευτεί η ανήλικη με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο προτείνει τα εξής: Να γίνει άρση επιμέλειας από την θετή μητέρα και ελλείψει συγγενών να οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης για το παιδί. Αν το παραπάνω δεν είναι εφικτό να γίνει εισαγωγή του παιδιού σε ίδρυμα παιδικής προστασίας. Η μητέρα είναι ανίκανη να ασκήσει τον γονεϊκό της ρόλο, παρουσιάζει άρνηση προς το παιδί και σοκάρουν οι χαρακτηρισμοί της όταν μιλάει γι’ αυτό. Να εξεταστεί η μητέρα από ψυχίατρο ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση της σε περίπτωση που η ανήλικη εξακολουθήσει να διαβιεί μαζί της και να βοηθηθεί να λύσει δικά της προβλήματα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, καμία από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν υλοποιήθηκε.

Έντεκα ιδρύματα αρνήθηκαν να φιλοξενήσουν το παιδί

Η υπεύθυνη της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου Ήλιδας αποκάλυψε ότι, παρά την εισαγγελική εντολή για την αναζήτηση κατάλληλης δομής φιλοξενίας, οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. «Διέταξε ο εισαγγελέας να βρούμε κρατικές δομές που θα μπορούσαν να το φιλοξενήσουν, λάβαμε αρνητικές απαντήσεις από όλα τα κρατικά ιδρύματα που υπήρχαν. Επικοινωνήσαμε με 11 ιδρύματα που είχαμε αρνητικές απαντήσεις», ανέφερε στο MEGA.

Η θετή μητέρα την αποκαλούσε «τέρας»

Στην έκθεση καταγράφονται και οι ισχυρισμοί της 66χρονης για τη συμπεριφορά του παιδιού, καθώς και η επιθυμία της να προχωρήσει σε άρση της υιοθεσίας. «Ισχυρίζεται πως από 2,5 ετών δεν υπάκουε κανέναν και ήταν χειριστική προκειμένου να γίνονται οι απαιτήσεις της. Επίσης θεωρεί ότι η ανήλικη είναι τόσο κυνική που κινδυνεύει η ζωή της φοβάται ότι θα την σκοτώσει και κλειδώνεται στο δωμάτιο της. Και όπως ομολογεί η ίδια η μητέρα περνά ο χρόνος με αυτό το τέρας και θα βρεθεί νεκρή».

Σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται:

«Η θετή μητέρα ζήτησε την άρση της υιοθεσίας, δηλώνοντας αδυναμία να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο. Καθώς αυτό δεν γίνεται νομικά, ενημερώθηκε και συμφώνησε να γίνει άρση της επιμέλειας αφού το μητρικό φίλτρο δεν υπάρχει. Επιπλέον, δήλωσε ότι φοβάται την ανήλικη, αρνείται να συμβιώσει μαζί της και ζητά εισαγγελική εντολή για φιλοξενία του παιδιού σε ίδρυμα μέχρι την ενηλικίωση».

«Με θέλει για υπηρέτρια»

Στην κοινωνική λειτουργό είχε μιλήσει και η ίδια η ανήλικη, περιγράφοντας τη σχέση της με τη θετή μητέρα της και την καθημερινότητά τους. «Η συμπεριφορά της δείχνει ότι ποτέ δεν με αγάπησε, ποτέ δεν μου έδωσε στοργή, ποτέ δεν πήρα χάδι. Απλά έχει ένα παιδί για να την προσέχει όταν θα μεγαλώσει. Με θέλει για υπηρέτρια. Έτσι, εγώ έχω αποφασίσει να μην την υπακούω και να κάνω διάφορα πράγματα που θα την εκνευρίζουν», είχε αναφέρει, σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε στο MEGA. Την ίδια ώρα, η 66χρονη χρησιμοποιούσε για το παιδί χαρακτηρισμούς όπως «ανισόρροπο», «διεστραμμένο», «καχύποπτο» και «παραβατικό».

Οι καταγγελίες για ξυλοδαρμούς

Στο έγγραφο καταγράφονται επίσης οι αναφορές της ανήλικης σε περιστατικά σωματικής βίας, αλλά και οι επανειλημμένες κλήσεις των γειτόνων στην αστυνομία. «Η ανήλικη ανέφερε ότι η μητέρα της την χτυπά, ειδικά όταν κάνει ζημιές. Οι συχνοί καβγάδες έχουν οδηγήσει επανειλημμένα γείτονες να καλέσουν το 100. Η αστυνομία έχει κάνει συστάσεις στη μητέρα ότι θα περάσει αυτόφωρο εάν ασκήσει εκ νέου σωματική βία στην ανήλικη. Παρά τα περιστατικά, η ανήλικη επιχειρεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της μητέρας της, αναφέροντας ότι και εκείνη έχει βιώσει δύσκολες καταστάσεις από τους δικούς της γονείς. Σε αντίθεση με την μητέρα της που την χαρακτηρίζει διπρόσωπη, ανισόρροπη και διεστραμμένη προσωπικότητα που δεν μπορεί κανείς να την συνετίσει και κάθε μέρα γίνεται και χειρότερη». Η 14χρονη βρίσκεται σήμερα σε νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή.