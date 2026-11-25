Η παρέλαση, που διοργανώνεται για 100η φορά, κινδυνεύει από μια ισχυρή καταιγίδα, καθώς το ενδεχόμενο να πνέουν πολύ δυνατοί άνεμοι, αυξάνει τις πιθανότητες να μην μπορούν να πετάξουν τα εμβληματικά μπαλόνια της εκδήλωσης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους, η οποία ισχύει από τις 10:00 τοπική ώρα (17:00 ώρα Ελλάδος) της Πέμπτης (26/11) έως την 01:00 (08:00 ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής (27/11), με ριπές ανέμου που ενδέχεται να φτάσουν τα 97 χλμ./ώρα, αν και οι ισχυρότεροι άνεμοι αναμένεται να εμφανιστούν μετά τη λήξη της παρέλασης.

Macy’s Thanksgiving Day Parade balloons spring to life https://t.co/55X58jrs8R — Reuters (@Reuters) November 25, 2026

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές θα δημιουργήσουν επιπλέον κινδύνους σε ολόκληρη την ανατολική πλευρά των ΗΠΑ καθώς η καταιγίδα θα περνάει από την περιοχή, ενώ σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας ενδέχεται να σημειωθούν χιονοπτώσεις.

Οι δυτικές περιοχές των ΗΠΑ αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα στις μετακινήσεις για την Ημέρα των Ευχαριστιών, λόγω καταιγίδων στον Ειρηνικό και πλημμυρών στις παράκτιες περιοχές.

Inside the massive preparations for Macy’s 100th Thanksgiving Day Parade https://t.co/puJ3oleFKX https://t.co/2j1f62TJ3P — New York Post (@nypost) November 25, 2026

Τι είναι η παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών

Η παρέλαση ξεκίνησε ως η Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση του Macy’s, η οποία διοργανώθηκε από τους υπαλλήλους του ομώνυμου πολυκαταστήματος στη Νέα Υόρκη, με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των εορτών.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Ημέρα των Ευχαριστιών του 1924. Έχει ακυρωθεί μόνο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν τέθηκε σε αναστολή μεταξύ 1942 και 1944. Φέτος πρόκειται να γίνει η 100ή παρέλαση.

Macy’s Thanksgiving Day Parade has come a long way! https://t.co/tzvmeRGWHj — Johnny Midnight ⚡️ (@its_The_Dr) November 23, 2026

Η παρέλαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 08:30 τοπική ώρα (15:30 ώρα Ελλάδος) και να ολοκληρωθεί περίπου στις 12:00 (19:00 ώρα Ελλάδος), με τη συμμετοχή μπάντας, καλλιτεχνών του δρόμου και άρματα που θα παρελαύνουν στους δρόμους της Νέας Υόρκης, καθώς και 100 φουσκωτά μπαλόνια σε έντονα χρώματα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους κανονισμούς της πόλης, τα μπαλόνια κανονικού μεγέθους δεν μπορούν να πετάξουν εάν οι άνεμοι υπερβαίνουν τα 37 χλμ./ώρα ή εάν οι ριπές ανέμου ξεπερνούν τα 56 χλμ./ώρα. Υπάρχει κίνδυνος οι άνεμοι την Πέμπτη (26/11) να πλησιάσουν αυτές τις τιμές.

Ωστόσο, οι ριπές ανέμου-ρεκόρ είχαν μετατρέψει τη διαδρομή του 1997 σε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, αλλά τα μπαλόνια εμφανίστηκαν ούτως ή άλλως στην παρέλαση. Εκείνη τη χρονιά, τα γιγαντιαία μπαλόνια με χαρακτήρες ήταν δεμένα σε καροτσάκια γκολφ, σύμφωνα με το BBC.

🦃1989 Macy’s Thanksgiving Day Parade https://t.co/pO6Z4DkVxy — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) November 25, 2026

Το 1989, όταν μια μεγάλη χιονοθύελλα εμπόδισε τους χειριστές των μπαλονιών να φτάσουν στη διαδρομή της παρέλασης, οι ομάδες μαζορέτων και χορού ανέλαβαν να τραβήξουν τα γιγαντιαία μπαλόνια.