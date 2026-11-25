Σεισμός: Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην Κεφαλονιά το βράδυ της Τετάρτης (25/11).
Η δόνηση καταγράφτηκε στις 20:07 και ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Σάμης και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.
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