Η δόνηση καταγράφτηκε στις 20:07 και ήταν μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Σάμης και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.