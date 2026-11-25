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Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποιος ήθελε νεκρό τον «Παπαγάλο»

Φάκελο-μήνυμα με σφαίρες είχαν αφήσει στο γραμματοκιβώτιο του 52χρονου «Παπαγάλου» οι αντίπαλοι και επίδοξοι δολοφόνοι του. Εκείνος δεν είχε ανοίξει ποτέ το γραμματοκιβώτιο και το άνοιξαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής μετά τη δολοφονία του. Οι σφαίρες του φακέλου έγιναν βλήματα θανάτου με κίνητρο την αντιπαλότητα διακίνησης ναρκωτικών σε καταστήματα και πλατείες των νοτίων προαστίων.

Η κόντρα

Ηθικός αυτουργός και «εντολέας» της δολοφονίας φέρεται να είναι ένας 39χρονος, που είχε συλληφθεί πρόσφατα στα Καλύβια έχοντας στην κατοχή του βαρύ οπλισμό, 150.000 ευρώ και 200 χρυσές λίρες, ωστόσο οι ισχυρές ενδείξεις δεν έχουν μετατραπεί ακόμη σε αποδείξεις προκειμένου να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 39χρονος φέρεται να είναι διακινητής ναρκωτικών ουσιών σε Γλυφάδα, Αργυρούπολη και άλλες περιοχές των νοτίων προαστίων. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο 52χρονος «Παπαγάλος» φαίνεται να δραστηριοποιήθηκε έντονα στην προστασία άλλων ομάδων διακίνησης ναρκωτικών στις ίδιες περιοχές, κάτι που προκάλεσε έντονες προστριβές και αντιδικίες, τις οποίες το θύμα είχε εκφράσει στο κοινωνικό του περιβάλλον.

Αναζητούνται

Ο 48χρονος «Σταμάτης» από την Αλβανία, το πρωτοπαλίκαρο του «Σαμπρέλα»-«Καράφλα» ή «Νταίζη», Μανώλη Καραγιάννη, και του «Άγριου Μπιλ», Βασίλη Γρίβα, οι οποίοι δολοφονήθηκαν στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στον κόσμο της νύχτας (2018 και 2017 αντίστοιχα), είναι ένας από τους δύο καταζητούμενους της άγριας δολοφονίας του 52χρονου επονομαζόμενου «Παπαγάλου» στις 11 Οκτωβρίου στη Γλυφάδα.

Αναζητείται και ο άγνωστος Χ, ένας ομοεθνής του, με τον οποίο ήταν οι επιβάτες της μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν για τη δολοφονία του 52χρονου, ο οποίος είχε απασχολήσει για απόπειρες ανθρωποκτονιών, επεισόδια μεταξύ χούλιγκαν και ναρκωτικά. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εκτιμούν ότι ο «Σταμάτης» ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας και ο άγνωστος Χ, εκείνος που δολοφόνησε τον «Παπαγάλο», χωρίς, ωστόσο, να έχει ακόμη ξεκαθαριστεί η θέση τους. Ο «Σταμάτης», σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί, μετά τη δολοφονία φαίνεται να έχει φύγει από τη χώρα και να βρίσκεται στους Αγίους Σαράντα στην Αλβανία.

Επισημαίνεται ότι οι δράστες της δολοφονίας του «Παπαγάλου» πυροβόλησαν το θύμα τους ενώ βρισκόταν εν κινήσει και εκείνος με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να πέσει στην άσφαλτο. Για να είναι σίγουροι για το θανατηφόρο αποτέλεσμα, έκαναν αναστροφή και έδωσαν… χαριστικές βολές στον στόχο τους. Στον χώρο του εγκλήματος βρέθηκαν 10 κάλυκες των 9 mm.

Η διαφυγή και ο συνεργός

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν οπτικό υλικό το οποίο ανέδειξε το δρομολόγιο προσέγγισης και διαφυγής που ακολούθησαν οι δράστες. Η μαύρη Yamaha Tracer, μετά τη δολοφονία, έφθασε στην περιοχή της Κερατέας, όπου τους περίμενε ο 48χρονος Έλληνας συνεργός τους. Εκείνος τους μετέφερε στις εργατικές κατοικίες του Καρέα με το αυτοκίνητο της συζύγου του.

Η μοτοσικλέτα παρέμενε στο σπίτι του 48χρονου στην Κερατέα και στις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, βρέθηκε αποσυναρμολογημένη, χωρίς τον κινητήρα. Στο αυτοκίνητο με το οποίο μετέφερε τους δράστες εντοπίστηκαν και άλλα τμήματα της επίμαχης μοτοσικλέτας. Στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου του νεκρού πατέρα του εντοπίστηκε ένα από τα κράνη των δολοφόνων.

Ο 48χρονος συνελήφθη στο Αγρίνιο και κατά την απολογία του παραδέχθηκε ότι συνέδραμε τους δράστες με τη μεταφορά τους στον Καρέα, αλλά ισχυρίστηκε ότι αγνοούσε την εμπλοκή τους σε ανθρωποκτονία και θεωρούσε πως η μοτοσικλέτα που του έδωσαν ήταν κλεμμένη.

Ληστείες και εκβιασμοί

Ο 48χρονος συνοδοιπόρος του «Σαμπρέλα» και του «Άγριου Μπιλ», που διαφεύγει τη σύλληψη, έχει ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Καλαμάτας από το 2023 για ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Συγκεκριμένα, στις 27 Ιουλίου 2023, μαζί με δύο ακόμη άτομα, εισέβαλαν κρατώντας καλάσνικοφ και πιστόλια στα ΕΛΤΑ Μεσσήνης, από τα οποία απέσπασαν 130.000 ευρώ. Έχει κατηγορηθεί επίσης για εκβίαση, κλοπή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και πλαστογραφία. Το μακρινό 1993, σε ηλικία 15 χρόνων, είχε συλληφθεί για κατοχή αναβολικών και όπλου. Πλέον σε βάρος εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία, κάτι που φαίνεται να έχει διαπράξει και στο παρελθόν σε βάρος ομοεθνούς του, χωρίς να έχει στοιχειοθετηθεί ακόμη η εμπλοκή του.