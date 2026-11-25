Ο περιφερειακός δρόμος συνδέει βασικούς αυτοκινητοδρόμους στην ευρύτερη περιοχή του Καΐρου, ενώνοντας τα κυβερνεία του Καΐρου, της Γκίζας και της Καλιούμπια.

EGYPT: A truck carrying petroleum products caught fire in Giza’s Warraq district, killing 21 people and injuring 15, Egypt’s Health Ministry said. https://t.co/FaKUmcxk2a — Open Source Intel (@Osint613) November 25, 2026



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πάνω από μια σήραγγα στην περιοχή Αλ-Ουαράκ της Γκίζας, σύμφωνα με το υπουργείο. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

BREAKING: At least 21 people have been killed and 15 others injured after a vehicle carrying petroleum products overturned and burst into flames on Cairo’s Ring Road in Egypt. https://t.co/slHYFQ6JN5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 25, 2026

Ανησυχίες σχετικά με την οδική ασφάλεια

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά στην Αίγυπτο, εξαιτίας παραγόντων όπως η υπερβολική ταχύτητα, η ανεπαρκής εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου.

Huge blaze ENGULFS Greater Cairo Ring Road — at least 30 KILLED, 15 wounded after tanker truck overturns https://t.co/wBukltRGyo — RTVisual (@RT_Visual_on_X) November 25, 2026



Τα τελευταία χρόνια, η Αίγυπτος έχει επεκτείνει το οδικό της δίκτυο, κατασκευάζοντας νέους αυτοκινητοδρόμους και γέφυρες, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος υποδομών που αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και στην κάλυψη των αναγκών που δημιουργούν η ταχεία αύξηση του πληθυσμού και η αστική επέκταση.

Παρότι τα έργα έχουν συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές, οι ανησυχίες σχετικά με την οδική ασφάλεια εξακολουθούν να παραμένουν.