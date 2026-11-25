Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιτίθεται στην έρευνα, όμως οι πολιτικοί του αντίπαλοι την είχαν υποσχεθεί και έχοντας πια τον έλεγχο της βουλής, προχωρούν στην πράξη.

Η ψηφοφορία της Τετάρτης (25/11) ήταν η πρώτη από τις τέσσερις που απαιτούνται για την ψήφιση νόμου που θα συγκροτήσει κρατική επιτροπή για τη διερεύνηση των αποτυχιών του Ισραήλ κατά την περίοδο που προηγήθηκε της πιο αιματηρής ημέρας στην ιστορία του.

Το κοινοβούλιο ψήφισε επίσης υπέρ ενός νομοσχεδίου που θα επιβάλλει όρια θητείας στους πρωθυπουργούς και θα τους απαγορεύει να ασκούν τα καθήκοντά τους ενώ βρίσκονται υπό ποινική δίωξη, μέτρα που προφανώς στοχεύουν τον Νετανιάχου, τον μακροβιότερο ηγέτη του Ισραήλ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά τις οποίες αρνείται.

Ο Νετανιάχου παραμένει στο αξίωμα ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, μετά την απώλεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του συνασπισμού του στις εκλογές του περασμένου μήνα.

Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «εργαλείο πολιτικής εξόντωσης», το οποίο χρησιμοποιείται στο Ιράν και σε διάφορες δικτατορίες. «Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο σε καμία δημοκρατία», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Οι αντίπαλοί του έχουν αναλάβει τον έλεγχο της ημερήσιας διάταξης στο κοινοβούλιο, αν και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γκαντί Άιζενκοτ, στον οποίο ο πρόεδρος του Ισραήλ ανέθεσε τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης, δυσκολεύεται μέχρι στιγμής να σχηματίσει μια νέα κυβερνητική συμμαχία για να τον ανατρέψει.

Οι Ισραηλινοί θέλουν την αλήθεια

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ευρεία υποστήριξη του κοινού για τη σύσταση κρατικής επιτροπής που θα διερευνήσει το μεγαλύτερο κενό ασφαλείας της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες.

«Για τις οικογένειες των θυμάτων, για τους επιζώντες της αιχμαλωσίας και για όσους δεν επέστρεψαν σε εμάς ζωντανοί, θα αποκαλύψουμε την αλήθεια και θα λάβουμε κάθε μέτρο για να αποτρέψουμε την επόμενη καταστροφή», έγραψε ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7.10 אושרה בקריאה טרומית בכנסת ישראל. אלו מילים שהיו צריכות להיכתב כבר לפני 3 שנים.

מוטב עכשיו מלעולם. למען המשפחות השכולות, למען שורדי השבי ואלו שלא חזרו אלינו בחיים, למען תושבי הדרום והצפון, למען הלוחמים, למען ביטחון ישראל ולמען אזרחי ישראל כולם, נגיע לחקר האמת וננקוט בכל הצעדים כדי למנוע את האסון הבא. ובעיקר, נבטיח שנהיה ראויים.

אני מתחייב. — Gadi Eisenkot – גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 25, 2026

Στο μπλοκ του Άιζενκοτ, που αποτελείται από κόμματα της αντιπολίτευσης με ηγέτες Εβραίους, προσχώρησαν κόμματα που εκπροσωπούν την αραβική μειονότητα, προκειμένου να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τη σύσταση της έρευνας. Περίπου 65 βουλευτές ψήφισαν υπέρ, ενώ 50 ψήφισαν κατά.

Ο Νετανιάχου αντιτίθεται σε μια ανεξάρτητη έρευνα και έχει ζητήσει, αντ’ αυτού, μια έρευνα που θα εξουσιοδοτείται από την κυβέρνηση, η οποία θα παρέχει στα μέλη του κοινοβουλίου την εξουσία να επιλέξουν τα μέλη της επιτροπής και στο υπουργικό συμβούλιο την εξουσία να καθορίσει την εντολή της. Κριτικοί, μεταξύ των οποίων και ο Άιζενκοτ, περιγράφουν αυτό ως μια προσπάθεια του Νετανιάχου να συγκαλύψει την αλήθεια.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον Νετανιάχου ή το γραφείο του σχετικά με το νομοσχέδιο για την έναρξη έρευνας. Μια στενή σύμμαχος του Νετανιάχου, η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρέγκεβ, δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι «το νομοσχέδιο δεν θα οδηγήσει σε εξέταση των αποτυχιών που σημειώθηκαν», αλλά αντίθετα θα «εξετάσει τους γενναίους και ηρωικούς στρατιώτες μας».

Μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν 1.200 άτομα και πήραν περισσότερους από 250 ομήρους κατά την επίθεσή τους στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου ⁠2023. Αυτό πυροδότησε τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 74.000 Παλαιστινίους και έχει προκαλέσει την εσωτερική εκτόπιση σχεδόν ολόκληρου του πληθυσμού των 2 εκατομμυρίων.

Εκλογικό αδιέξοδο

Ο συνασπισμός του Νετανιάχου, που αποτελείται από ακροδεξιά και υπερορθόδοξα κόμματα, έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, περιοριζόμενος σε 53 έδρες στην Κνεσέτ των 120 εδρών, αν και το δεξιό κόμμα του, το Λικούντ, παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα.

Το μπλοκ του Άιζενκοτ, που αποτελείται από βουλευτές της δεξιάς, της αριστεράς και του κέντρου υπό εβραϊκή ηγεσία, κέρδισε μόλις 48 έδρες. Οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να σχηματίσουν συνασπισμό με κόμματα υπό αραβική ηγεσία, τα οποία κέρδισαν το ρεκόρ των 19 εδρών. Έχει προθεσμία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου για να σχηματίσει συνασπισμό, με δυνατότητα παράτασης 14 ημερών.

Μέχρι στιγμής, οι Άραβες βουλευτές έχουν ψηφίσει μαζί με τον Άιζενκοτ και τους συμμάχους του σε νομοθετικά θέματα, επιτρέποντάς τους να προωθούν νομοσχέδια στο κοινοβούλιο και να καθορίζουν τις προτεραιότητές του, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής ενός μέλους του κόμματος «Γιάσαρ» του Άιζενκοτ ως προέδρου της Κνεσέτ την περασμένη εβδομάδα.

Εάν ο Άιζενκοτ αποτύχει να σχηματίσει κυβέρνηση, πιθανότατα θα δοθεί η ευκαιρία στον Νετανιάχου. Εάν δεν καταστεί δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης, θα διεξαχθούν νέες εκλογές.