Με απογευματινή προπόνηση στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη, οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και λίγο μετά, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε γνωστή την αποστολή του για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, ο Βάσκος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Έσε, Τσικίνιο και Πουέρτα, ενώ πρόβλημα προέκυψε πρόσφατα και με τον Λίον Μπέιλι, καθώς ο Τζαμαϊκανός υπέστη θλάση στον αγώνα με τον Ηρακλή και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» κόντρα στην ιταλική ομάδα.

Θυμίζουμε πως εκτός λίστας για τα παιχνίδια της Ευρώπης έχουν μείνει και οι Ρόκα, Σιπιόνι και Μάριους.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: