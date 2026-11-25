Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/11) σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία επί της οδού Πιπίνου, στην Αθήνα. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο υπόγειο και στο ισόγειο του κτιρίου, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.