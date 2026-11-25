Η κυκλική καθοδική διαδρομή οδηγεί σταδιακά στους 79 «Δεσμώτες» του Φαλήρου, στο ίδιο σημείο όπου εντοπίστηκαν το 2016 κατά την ανασκαφική έρευνα για την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ στον χώρο του παλαιού ιπποδρόμου. Η συγκλονιστική ομαδική ταφή τους, εκτεθειμένη και ταυτόχρονα προστατευμένη πλέον, αφηγείται πτυχές μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της αρχαίας Αθήνας, εκείνης του δεύτερου μισού του 7ου αιώνα π.Χ. Το έργο προστασίας και ανάδειξης των «Δεσμωτών» εντός μουσειακού κελύφους εγκαινιάστηκε χθες από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία στελεχών του ΥΠΠΟ και της επικεφαλής της ανασκαφής, δρος Στέλλας Χρυσουλάκη, τότε προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων και σήμερα διευθύντριας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

Από σήμερα, οι «Δεσμώτες» του Φαλήρου είναι επισκέψιμοι καθημερινά, εκτός Τρίτης, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Στην είσοδο, ο επισκέπτης ενημερώνεται ότι πρόκειται να αντικρίσει ανθρώπινα κατάλοιπα που είχαν βίαιο θάνατο και αποφασίζει ο ίδιος εάν επιθυμεί να συνεχίσει την επίσκεψή του. Η καθοδική πορεία στο κτηριακό κέλυφος μέσω της ράμπας συμβολίζει την κατάβαση στον χρόνο. Το εύρημα βρίσκεται 3,75 μέτρα κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους.

Κυριολεκτικά και μεταφορικά, κινούμαστε από το παρόν στο παρελθόν, από τον σημερινό θόρυβο της πόλης στη δραματική ησυχία της ταφής. Την εικόνα της αρχαίας νεκρόπολης στην αμμώδη παραλία του Φαλήρου, μόλις τέσσερα χιλιόμετρα νότια της Ακρόπολης, μας περιέγραψαν χθες κατά τη ξενάγηση η ανασκαφέας Στέλλα Χρυσουλάκη και η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, Αννα Καραπαναγιώτου. Σε έκταση περίπου 10 στρεμμάτων, η σωστική ανασκαφή αποκάλυψε 2.132 ταφές ενός εκτεταμένου νεκροταφείου, σε χρήση από τον 8ο έως τον 4ο αιώνα π.Χ. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 10% αφορά ατομικές ή ομαδικές ταφές βιαιοθανάτων. Οι «Δεσμώτες», εβδομήντα εννέα άνδρες, κυρίως νέοι και μεσήλικες και ελάχιστοι έφηβοι, σε τρεις συστάδες, ο ένας δίπλα στον άλλο, πιθανώς δεμένοι μεταξύ τους, τάφηκαν σε τρία παράλληλα ρηχά ορύγματα. Είχαν τα χέρια δεμένα στους καρπούς ή πισθάγκωνα, φέροντας εμφανή ίχνη βίαιου θανάτου.

Η μελέτη των σκελετών έδειξε ότι επρόκειτο για άτομα με καλή φυσική κατάσταση και κοινωνική θέση, τα οποία είχαν υποστεί κακοποίηση πριν από την εκτέλεσή τους. Η χρονολόγηση της ταφής στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. συνδέει το εύρημα με μια ταραγμένη περίοδο της αθηναϊκής ιστορίας. Το εύρημα έχει συσχετιστεί με τα γεγονότα που έμειναν γνωστά ως «Κυλώνειον άγος», ένα από τα πιο τραυματικά επεισόδια της αθηναϊκής συλλογικής μνήμης. Ο Αθηναίος αριστοκράτης Κύλων επιχείρησε να εγκαθιδρύσει τυραννίδα. Η απόπειρα απέτυχε, ο ίδιος διέφυγε, ενώ οι οπαδοί του θανατώθηκαν, παρότι είχαν καταφύγει ως ικέτες στο ιερό της Αθηνάς. Δέκα χρόνια μετά την ανακάλυψη των «Δεσμωτών», η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται και επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στο αρχαιολογικό αίνιγμα. Αν και η ταυτότητα των νεκρών δεν μπορεί να αποδειχθεί με βεβαιότητα, πρόκειται αναμφίβολα για μια δημόσια πολιτική εκτέλεση.

Το εκθεσιακό αφήγημα οργανώνεται σε θεματικούς άξονες. Ο επισκέπτης γνωρίζει την αρχαία τοπογραφία του Φαλήρου, τη σχέση του με την Αθήνα και τη σημασία του Φαληρικού όρμου, πρώτου λιμανιού της αρχαίας πόλης, όπου αναπτύχθηκε το μεγαλύτερο γνωστό νεκροταφείο. Στη συνέχεια, εξερευνά τις ταφικές πρακτικές και μέσα από τα ανασκαφικά δεδομένα προσεγγίζει τις κοινωνικές συγκρούσεις και τις πολιτειακές εξελίξεις. Ερμηνευτικά μέσα, καθώς και τέσσερις προθήκες με αντίγραφα ανασκαφικών ευρημάτων, μεταξύ των οποίων και σιδερένια δεσμά από την ομαδική ταφή, συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση του ευρήματος. Η διαδρομή κορυφώνεται στους «Δεσμώτες». Σε ένα σκοτεινό περιβάλλον, ο επισκέπτης κινείται σχεδόν περιμετρικά των τριών ανασκαφικών σκαμμάτων και, μέσα από δύο υαλόφρακτα πετάσματα, αντικρίζει τα ανθρώπινα κατάλοιπα στην ίδια ακριβώς θέση και διάταξη στην οποία εντοπίστηκαν κατά την ανασκαφή. Επίσης προβάλλεται σύγχρονη καλλιτεχνική αναπαράσταση της ιστορικής στιγμής που «πάγωσε στον χρόνο», προτού ο επισκέπτης ακολουθήσει την ανοδική πορεία, επιστρέφοντας στο παρόν. Ουσιαστικά στο επίκεντρο της εμπειρίας είναι η κατανόηση της ταραγμένης αρχαϊκής περιόδου της Αθήνας, όταν οι έντονες κοινωνικές συγκρούσεις και οι πολιτικές ανακατατάξεις διαμόρφωναν τις προϋποθέσεις για τη σταδιακή μετάβαση από την αριστοκρατία και την Τυρρανίδα στη θεμελίωση της αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Μενδώνη: «Η γνώση της ιστορίας και η διατήρηση της συλλογικής μνήμης αποτελούν πολύτιμα εφόδια»

«Με τη σημερινή απόδοση ολοκληρώνεται ένας δεκαετής κύκλος αρχαιολογικής έρευνας, προστασίας και αποκατάστασης του πολύ σημαντικού αυτού ευρήματος», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτηρίζοντας την υλοποίηση του έργου, παρά τις δυσκολίες, για την κατά χώραν προστασία και ανάδειξη των «Δεσμωτών» «αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση». «Οι εβδομήντα εννέα Δεσμώτες, των οποίων τα ονόματα και οι προσωπικές ιστορίες χάθηκαν μέσα στους αιώνες, αποκτούν και πάλι μια θέση στη συλλογική μας μνήμη» επισήμανε η κ. Μενδώνη και πρόσθεσε «Δεν αποδίδουμε, σήμερα, απλώς ένα ακόμη μνημείο στο κοινό. Αποδίδουμε στην ιστορική μνήμη έναν τόπο που μαρτυρεί τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπινου παρελθόντος, αλλά και μας υπενθυμίζει τη διαχρονική αξία της ανθρώπινης ζωής, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Αξίες των οποίων η σημασία αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο στις μέρες μας, σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, διεθνών εντάσεων και πολλαπλών προκλήσεων για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η γνώση της ιστορίας και η διατήρηση της συλλογικής μνήμης αποτελούν πολύτιμα εφόδια για την κατανόηση του παρόντος».