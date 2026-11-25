Αντί να περιοριστούν στις κλειστές αίθουσες των επίσημων συνομιλιών, οι δύο ηγέτες έκαναν ένα διάλειμμα για να παίξουν βόλεϊ μαζί με μαθητές, σε μια συνάντηση που ξεχώρισε για τον ανθρώπινο και χαλαρό της χαρακτήρα.

Το… ιστορικό παιχνίδι

Όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε ο Πέτερ Μάγιαρ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Kossuth Lajos, ένα ιστορικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ουγγρικής κοινότητας στην Ουκρανία, το οποίο το 2027 συμπληρώνει 125 χρόνια λειτουργίας διατηρώντας ζωντανή την ουγγρική γλώσσα και παράδοση.

A bit of volleyball with the President of Ukraine, @ZelenskyyUa, and Hungarian students at the Kossuth Lajos Lyceum in Beregszász, which celebrates its 125th anniversary next year.❤️🤍💚 https://t.co/4M39l40IbQ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 24, 2026



Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών των δύο πλευρών στην περιοχή της Υπερκαρπαθίας, με βασικό θέμα στην ατζέντα τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας. Ωστόσο, για λίγη ώρα, η αυστηρή πολιτική ατζέντα παραχώρησε τη θέση της στον αθλητισμό.

Δώρα με ιστορικό συμβολισμό

Στη συνέχεια, στο επίσημο σκέλος της συνάντησης, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν δώρα υψηλής συμβολικής αξίας.

Yesterday in Ungvár, I received a personal gift from the President of Ukraine, a true family memento. As I have mentioned several times, my great-grandfather, Lajos Erőss, served as the chief notary of Oroszvég, now part of Munkács, during the Second World War. President @ZelenskyyUa gave me the August 1942 issue of the former Transcarpathian weekly Az Őslakó (The Native), which announced my great-grandfather’s appointment to the post.

Needless to say, a personal gift of this kind carries special significance in diplomatic protocol. On behalf of the Hungarian people, I presented the Ukrainian President with a painting of Munkács Castle by Attila Kopriva, a Transcarpathian Hungarian painter, as well as a book by Árpád István Magyar, a Kyiv-based painter, restorer and researcher, entitled “A Magyarok Kijevben: a IX. századtól napjainkig – Fejezetek a magyar-ukrán kapcsolatok történetéből”(The Hungarians in Kyiv: From the 9th Century to the Present Day – Chapters from the History of Hungarian-Ukrainian Relations). — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 25, 2026



Ο Ουκρανός πρόεδρος χάρισε στον Ούγγρο πρωθυπουργό το αυθεντικό φύλλο του Αυγούστου 1942 της εφημερίδας της Υπερκαρπαθίας Az Őslakó («Ο Γηγενής»), στο οποίο αναγγελλόταν ο διορισμός του προπάππου του Μάγιαρ, Λάγιος Ερός, στη θέση του αρχισυμβολαιογράφου στο Οροσβέγκ (σημερινό τμήμα του Μουκάτσεβο) κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Πέτερ Μάγιαρ χαρακτήρισε το δώρο «πραγματικό οικογενειακό κειμήλιο», υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα τέτοιων προσωπικών κινήσεων στο διπλωματικό πρωτόκολλο.

Από την πλευρά του Πέτερ Μάγιαρ προσέφερε στον Ζελένσκι έναν πίνακα του Κάστρου του Μουκάτσεβο, έργο του Ούγγρου ζωγράφου της Υπερκαρπαθίας Ατίλα Κοπρίβα. Το δώρο συνοδευόταν από το βιβλίο του ερευνητή και συντηρητή έργων τέχνης Άρπαντ Ίστβαν Μάγιαρ με τίτλο «Οι Ούγγροι στο Κίεβο: Από τον 9ο αιώνα έως σήμερα – Κεφάλαια από την ιστορία των ουγγρο-ουκρανικών σχέσεων».