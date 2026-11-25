Οι αποκαλύψεις φέρνουν στο προσκήνιο τον τρόπο δράσης δύο εγκληματικών οργανώσεων και των πρωταγωνιστών τους, οι οποίοι φέρονται να αποκόμιζαν παράνομα κέρδη ήδη από το 2019. Το σκηνικό της απάτης περιλάμβανε ακίνητα χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, διαμερίσματα μόλις 44 τ.μ. στα οποία εμφανίζονταν να φιλοξενούνται ταυτόχρονα 23 άτομα, παραδόσεις πλαστών αποδείξεων ακόμα και έξω από τη ΓΑΔΑ, καθώς και ενδείξεις ότι η δράση τους είχε επεκταθεί στην Ιταλία.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας που διήρκεσε πάνω από ενάμιση χρόνο, με αφορμή δύο αρχικές καταγγελίες. Παρ’ όλα αυτά, οι πληροφορίες δείχνουν πως η πρακτική της είσπραξης αποζημιώσεων με εικονικά παραστατικά λειτουργούσε επί χρόνια ως «κοινό μυστικό» στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα πρόσωπα-κλειδιά

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρία πρόσωπα που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των δύο κυκλωμάτων.

Πρόκειται για έναν αστυνομικό των ΜΑΤ και πρώην συνδικαλιστή από τα Ιωάννινα, ο οποίος υπηρετούσε με απόσπαση στην Αθήνα, τη σύζυγό του, λογίστρια με γραφείο στην Ηλιούπολη, καθώς και έναν άνδρα που φέρεται να είχε αναλάβει την αυτοπρόσωπη παράδοση των εικονικών παραστατικών στους ενδιαφερόμενους.

Στην πρώτη εγκληματική οργάνωση, με έδρα την Αθήνα, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε μία γυναίκα, ενώ ως κεντρικό στέλεχος εμφανίζεται άνδρας με το όνομα «Γιώργος». Ο τελευταίος φέρεται να έκλεινε ραντεβού με τους ενδιαφερόμενους, παραδίδοντάς τους ονομαστικούς φακέλους με αποδείξεις, ακόμη και έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και τα δικαστήρια.

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση, με δράση σε Ιωάννινα και Αθήνα, αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ο πρώην συνδικαλιστής αστυνομικός, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα. Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή της συζύγου του, με το όνομα «Μαρκέλλα», μέσω του λογιστικού γραφείου της οποίας οι ένστολοι προμηθεύονταν τα εικονικά παραστατικά. Η αμοιβή για κάθε τέτοιο παραστατικό ξεπερνούσε τα 150 ευρώ.

Η δράση της «Μαρκέλλας» και του «Γιώργου» και τα… 23 άτομα σε 44 τ.μ.

Εταιρεία στην… Ανκόνα Ιταλίας συνέστησε η «Μαρκέλλα», η… λογίστρια της Ηλιούπολης, προκειμένου να αυξήσει τον αριθμό των ένστολων «πελατών» για την έκδοση εικονικών αποδείξεων διαμονής και συνάμα τα παράνομα έσοδά της.

Είχε διακρίνει ότι πολλά στελέχη του Λιμενικού Σώματος ταξίδευαν στη γειτονική Ιταλία στο πλαίσιο συνεργασιών και εκπαίδευσης. Είχε βρει τις διασυνδέσεις για την μίσθωση κατοικιών πρόσκαιρης διαμονής, από ξενοδοχεία έως καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι δύο εγκληματικές ομάδες της «Μαρκέλλας» και του «Γιώργου», μέσω των εταιρειών της 1ης ομάδας, είχαν μισθώσει ή υπεκμισθώσει… 173 κατοικίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πολλές από τις οποίες ήταν «τρώγλες» χωρίς νερό και ρεύμα…

Είναι χαρακτηριστική η περίπτωσης ενός ακινήτου… 44 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο βάσει των παραστατικών εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα… 23 ένστολοι. Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε από ένα email στα τέλη του Αυγούστου του 2025, στο οποίο γινόταν αναφορά ότι αστυνομικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια μετακινούνται για να ενισχύσουν υπηρεσίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και παίρνουν τον μήνα ποσά που φτάνουν τα 5.000 ευρώ ως αποζημίωση, προσκομίζοντας «εικονικές» αποδείξεις από ξενοδοχεία που δήθεν έμεναν. Η δεύτερη καταγγελία ήταν πιο αναλυτική καθώς αναφερόταν η «Μαρκέλλα» και ο «Γιώργος» με την πρώτη να λαμβάνει 250 ευρώ και ο δεύτερος 170 ευρώ, συν το ΦΠΑ για κάθε εικονική απόδειξη που έδιναν στον «πελάτη» με την διανομή να γίνεται ακόμη και με courier…

Η «Μαρκέλλα» συνελήφθη μαζί με την μητέρα της, ενώ ο αρχιφύλακας σύζυγός της συνελήφθη στα Ιωάννινα όπου υπηρετεί με απόσπαση. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι μια

47χρονη επιλοχίας, ένας 42χρονος αρχικελευστής, καθώς και ένας 44χρονος ανθυποπλοίαρχος. Συνολικά συνελήφθησαν 21 άτομα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον 16, ενώ οι ταυτοποιημένοι αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι φτάνουν τους 1.309.

Ένας μεγάλος αριθμός εικονικών αποδείξεων είχε εκδοθεί από 9 εταιρείες που ανήκαν σε αλλοδαπούς «αχυρανθρώπους» από διάφορες χώρες, όπως τη Βουλγαρία και την Πολωνία, που δεν είχαν έρθει πότε στη χώρα μας, ενώ σε μία περίπτωση ο διαχειριστής είχε πεθάνει μία ημέρα πριν τη σύσταση επίμαχης εταιρείας. Δύο ακόμη εταιρείες με κοινή έδρα στη Θεσσαλονίκη έκαναν το ίδιο με τη ζημιά αυτών για το Ελληνικό Δημόσιο να υπολογίζεται συνολικά πάνω από 300.000 ευρώ.

Ο ελεγκτής των αποδείξεων διαμονής του ένστολου προσωπικού που τις προσκόμιζε, δεν είχε δυνατότητα να ελέγξει αν υπήρξε πράγματι διαμονή και αν υπήρξε το… ακίνητο μίσθωσης. Ακόμη και αν οι ένστολοι διέμεναν σε αυτά, το ποσό που αναγραφόταν στην απόδειξη ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που οι ίδιοι κατέβαλαν. Οι ενδιαφερόμενοι ένστολοι «πελάτες» που θα μετακινούνταν υπηρεσιακά, απευθύνονταν σε «Μαρκέλλα» και «Γιώργο», ενημερώνοντας που θα πάνε, και ποιο χρονικό διάστημα, για να μπουν στην σχετική… λίστα, ενώ τα αρχηγικά μέλη αναζητούσαν τα «συνεργαζόμενα» καταλύματα, κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης και «τρώγλες».

Οι εικονικές αποδείξεις που έδιναν ήταν μέχρι 500 ευρώ ώστε να μην είναι υποχρεωτική η τραπεζική συναλλαγή. Η «έδρα» της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης ήταν στην Ηλιούπολη και της δεύτερης στην Αθήνα, ενώ υπήρχε το «υποκατάστημα» στη Λέσβο και στην Ανκόνα!