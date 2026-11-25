«Κύριε Τσίπρα, γνωρίζατε και επιλέξατε ως γραμματέα του κόμματός σας κάποιον που έπαιρνε με τις εταιρίες του κρατικό χρήμα, λαμβάνοντας συμβάσεις ακόμα και από έναν δήμο, στον οποίο ο δήμαρχος ήταν συνέταιρός του με 50% σε άλλη εταιρία; Είχατε τελικά γνώση για όλες τις δημόσιες συμβάσεις όλων των εταιριών στις οποίες είναι μέτοχος με υψηλό ποσοστό ο γραμματέας του κόμματός σας, κ. Χατζηγιαννάκης; Γνωρίζατε και πολύ περισσότερο εγκρίνατε να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ στα γραφεία που του παραχώρησε μια κατασκευαστική εταιρία, η οποία λαμβάνει κρατικό χρήμα και μάλιστα ακόμα και από έναν δήμο στον οποίον ο δήμαρχος είναι συνέταιρος του μετόχου της εταιρίας αυτής, όπως δήλωσε ο κ. Χατζηγιαννάκης;», διερωτάται η Ν.Δ. και καταλήγει: «Καλούμε τον κ. Τσίπρα να σταματήσει να κρύβεται. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις για ένα θέμα που παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, σε όλα τα επίπεδα».

Τα δικά του ερωτήματα έθεσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. «Γνώριζε ο κ. Τσίπρας ότι ο κ. Χατζηγιαννάκης συμμετέχει σε εταιρίες που έχουν λάβει δημόσιες συμβάσεις; Γνώριζε το ύψος και το αντικείμενο αυτών των συμβάσεων; Ηταν δική του απόφαση να στεγαστεί το Οργανωτικό της ΕΛΑΣ σε χώρους που παραχώρησε κατασκευαστική εταιρία συνδεδεμένη με τον Χατζηγιαννάκη;», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και εστίασε στις συμβάσεις άνω των 750.000 ευρώ που εξασφάλισαν από τον δήμο Στυλίδας οι εταιρίες στις οποίες συμμετέχει ο κ. Χατζηγιαννάκης, κατηγορώντας ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα για υποκρισία.

ΠΑΣΟΚ

Ζητά απαντήσεις για «τριγωνικές σχέσεις»

Να δώσει «πειστικές απαντήσεις» για τις «τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται» ζήτησε με ανακοίνωσή του και το ΠΑΣΟΚ από τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Το ΠΑΣΟΚ -που σε προχθεσινή του ανακοίνωση χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «κύριο funds»- θέτει ευθέως ερωτήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στον οποίο καταλογίζει «υποκρισία». Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Το νούμερο 2 του κόμματος ΕΛΑΣ και δεξί χέρι του κ. Τσίπρα, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πρωταγωνιστεί σύμφωνα με δημοσίευμα των “Παραπολιτικών” σε σειρά στημένων διαδικασιών ανάθεσης έργων του Δήμου Στυλίδας. Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, εμφανίζεται να είναι συνέταιρος σε εταιρία με τον μέχρι πρότινος προφυλακισμένο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος αναθέτει σε άλλες εταιρίες του συνεταίρου του Χατζηγιαννάκη έργα χωρίς διαγωνισμό και με ελάχιστη έκπτωση, βάσει του δημοσιεύματος. Από το στημένο αλισβερίσι με το δημόσιο χρήμα οι εταιρίες του νούμερο 2 της ΕΛΑΣ πήραν 752.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο».

Η Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζει στο ίδιο σκληρό ύφος και καταλήγει: «Τι έχει να πει ο νούμερο 1 της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του γραμματέα του με βορά τα χρήματα των φορολογουμένων, που, όπως ο κ. Χατζηγιαννάκης αποκάλυψε σε συνέντευξή του, χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ στεγάζοντας υπηρεσίες του κόμματος στα γραφεία εταιρίας του;

Τώρα εξηγείται γιατί ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη της ΕΛΑΣ κρύβονται όταν η συζήτηση πάει στη χρηματοδότηση του κόμματός τους. Ο γραμματέας της ΕΛΑΣ οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις τριγωνικές σχέσεις που αποκαλύπτονται. Ο κ. Τσίπρας, που κομίζει το δήθεν νέο και διαφορετικό απέναντι στο πάρτι αναθέσεων και διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας, στεγάζει υποδομές του κόμματος με χρήματα απευθείας αναθέσεων. Η υποκρισία του δήθεν αδιάφθορου χτυπά κόκκινο».

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΟΥΔΩΝΗ

«Αυτό είναι το παράδειγμα ήθους;»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής σε χθεσινή ανάρτησή του στα social media παρέθεσε τα γεγονότα και απηύθυνε ερώτημα στον πρόεδρο της ΕΛΑΣ αν τελικά είναι αυτό το παράδειγμα ήθους στον δημόσιο βίο. Συγκεκριμένα ο κ. Δουδωνής στην ανάρτησή του ανέφερε:

«Παράνομα γραφεία για το κόμμα, αφειδώς δημόσιο χρήμα για το νούμερο 2 του κόμματος, τον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Ο δήμαρχος Στυλίδας και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης είναι συνέταιροι στην εταιρία AC CONSTRUCTIONS. Από τον συνέταιρό του, τον δήμαρχο, οι εταιρίες του κ. Χατζηγιαννάκη, η ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ και η 3C+P, πήραν συμβάσεις 750.000 ευρώ. Οι δύο από τις τρεις χωρίς δημόσιο διαγωνισμό, με επίκληση του κατεπείγοντος. Στην Αγία Μαρίνα ο δήμαρχος κάλεσε σε διαγωνισμό και τις δύο εταιρίες του συνεταίρου του. Στις 7:31 κατέθεσε η ΝΗΣΩΝ, στις 7:53 η 3C+P. Οι εγγυητικές τους από την ίδια ασφαλιστική, την ίδια μέρα, με διαδοχικούς αριθμούς. Κέρδισε η ΝΗΣΩΝ, με έκπτωση 1,59%. Στις Ραχές ο μόνος ανταγωνιστής της 3C+P ήταν η ΜΕΤΑΚΟΝ, η μητρική της ΝΗΣΩΝ. Στις 9:20 κατέθεσε η 3C+P, στις 9:22 κατέθεσε η ΜΕΤΑΚΟΝ. Τέσσερις μήνες μετά η ΝΗΣΩΝ πέρασε στον Χατζηγιαννάκη. Σε δεκαέξι μήνες η ΝΗΣΩΝ και η 3C+P υπέγραψαν συμβάσεις 3,8 εκατομμυρίων ευρώ. Μέσα σε 11 μήνες έχουν εισπράξει 1,6 εκατομμύρια από το ταμείο. Η ΝΗΣΩΝ δεν είχε ούτε ένα ευρώ έσοδα για τρία χρόνια. Δημόσιο χρήμα στην εταιρία, παράνομα γραφεία στο κόμμα. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης το παραδέχτηκε. Το 80% των γραφείων έχει παραχωρηθεί στο κόμμα του και είπε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας τα ήξερε όλα, και την παρανομία», και διερωτήθηκε ο κ. Δουδωνής: «Κύριε Τσίπρα, αυτό είναι το παράδειγμα ήθους στη δημόσια ζωή; Ετσι διαχειρίζεστε εσείς και η παρέα σας το δημόσιο χρήμα;».

Σκληρή κριτική και από τον Κασσελάκη

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Στέφ. Κασσελάκης σε ανάρτησή του στα social media, ασκώντας σκληρή κριτική στον κ. Τσίπρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει ο κ. Κασσελάκης, μετά την ολοκλήρωση της βουλευτικής θητείας του κ. Χατζηγιαννάκη, τον Ιούνιο του 2023, ιδρύεται η τεχνική εταιρία 3C+P, η οποία εμφανίζει κύκλο εργασιών περίπου 200.000 ευρώ μέσα στους πρώτους δυόμισι μήνες λειτουργίας της. Για το 2024, ο τζίρος φέρεται να ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2025 να φτάνει τα 5,4 εκατ. ευρώ. Ο Στέφανος Κασσελάκης εστιάζει στην ταχύτητα ανάπτυξης της συγκεκριμένης εταιρίας, θέτοντας ερωτήματα για την εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών της, δεδομένου ότι, όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια επιχείρηση χωρίς προηγούμενο επιχειρηματικό ιστορικό.