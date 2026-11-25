Ως πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές και ως η δεύτερη πιο επισκέψιμη χώρα στον κόσμο, η Ισπανία διέθετε το αθλητικό κύρος και την τουριστική εμπειρία για να υποδεχτεί μεγάλα πλήθη, οπότε θεωρήθηκε δεδομένο ότι ο τελικός θα διεξαγόταν εκεί.

Η συνδιοργανώτρια Πορτογαλία δεν έδειξε ενδιαφέρον, ενώ οι Ισπανοί πίστευαν ότι το Μαρόκο, ως μεταγενέστερη προσθήκη στην υποψηφιότητα, σίγουρα δεν θα διεκδικούσε τη διοργάνωση του τελικού.

Όμως, τους τελευταίους μήνες η Ισπανία άρχισε να φοβάται ότι η χώρα της Βόρειας Αφρικής, μια ανερχόμενη ποδοσφαιρική δύναμη, θα μπορούσε να της αρπάξει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός από μπροστά στα μάτια της.

Ο αγώνας για τη διοργάνωση του τελικού έχει εξελιχθεί σε μια σκληρή αναμέτρηση μεταξύ του «Μπερναμπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης, του «Καμπ Νου» της Μπαρτσελόνα και του σταδίου «Χασάν ΙΙ», αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων (910 εκατ. ευρώ), που βρίσκεται υπό κατασκευή κοντά στη θρυλική πόλη της Καζαμπλάνκα, στις ακτές του Ατλαντικού.

️ Le Grand Stade Hassan II au Maroc, futur stade de la finale de la Coupe du monde 2030. https://t.co/JQMWLdFAzO — KAMAL BAKKALI (@kamal_bakkali1) November 13, 2026

Η μάχη για το στάδιο του τελικού είναι συνυφασμένη τόσο με τον αγώνα επιβίωσης του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, όσο και με τις εντάσεις μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα.

Έχει επίσης επεκταθεί στην εσωτερική πολιτική της Ισπανίας, με τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, τον επικρατέστερο υποψήφιο για την πρωθυπουργία μετά τις εκλογές της Κυριακής (29/11), να δηλώνει ότι η Ισπανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τη διοργάνωση του Μουντιάλ, εάν δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον τελικό. Ο Χαβιέρ Τεμπάς, επικεφαλής της κορυφαίας κατηγορίας LaLiga, και ο Χοσέ Λουίς Μαρτίνεζ-Αλμέιντα, ο δήμαρχος της Μαδρίτης, έχουν επίσης εκφράσει τους φόβους τους.

Οι επιθεωρητές της FIFA, του παγκόσμιου διοικητικού οργάνου, επισκέπτονται τις υποψήφιες πόλεις αυτόν τον μήνα και τον επόμενο, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει πότε θα γνωστοποιήσουν τον τελικό τόπο διεξαγωγής. Για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο τόπος διεξαγωγής, λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη, ήταν γνωστός δύο χρόνια νωρίτερα.

Το κίνητρο του Μαρόκου

Με την εθνική του ομάδα να χρηματοδοτείται από τον κρατικό κολοσσό των λιπασμάτων, το Μαρόκο έχει ενωθεί με στόχο να φιλοξενήσει τον τελικό στο νέο του στάδιο, που φέρει το όνομα του πρώην βασιλιά του και το οποίο, με χωρητικότητα 115.000 θέσεων, θα είναι το μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο.

Αντίθετα, η εκστρατεία της Ισπανίας είναι διχασμένη, όπως συνήθως, μεταξύ Μαδρίτης και Βαρκελώνης και των δύο μεγαλύτερων συλλόγων τους.

Αφότου ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, άσκησε πιέσεις τον Σεπτέμβριο ώστε ο τελικός να διεξαχθεί στο Καμπ Νου, υποστηρίζοντας ότι το Μπερναμπέου είχε ήδη φιλοξενήσει τον τελικό του 1982, ορισμένες πηγές στην ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (RFEF) εξέφρασαν την ενόχλησή τους προς το πρόσωπό του, επειδή υπονόμευε την ενότητα που χρειαζόταν για να αντιμετωπιστεί το Μαρόκο.

The final designs for the Hassan II Stadium in Benslimane have been revealed by @11Lionsmorocco and @NewwMorocco ️ The world’s largest football stadium, with a planned capacity of 115,000 spectators https://t.co/CSW0Kl0ZFc — | (@MFN_TW) September 6, 2026

Ένας υψηλόβαθμος Πορτογάλος αξιωματούχος που συμμετέχει στη διαδικασία της υποψηφιότητας δήλωσε στο Reuters ότι η Ισπανία πιάστηκε απροετοίμαστη, υποθέτοντας λανθασμένα ότι, εφόσον το Μαρόκο δεν αποτελούσε μέρος της αρχικής υποψηφιότητας, ο τελικός ήταν δεδομένος για την Ισπανία.

Ο Άλβαρο ντε Μιγκέλ, γενικός γραμματέας της RFEF, διέψευσε ότι υπήρχε διχασμός στο ισπανικό στρατόπεδο και δήλωσε ότι η παρουσίαση δύο επιλογών έναντι της μίας του Μαρόκου έδινε στην Ισπανία καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Σημείωσε ότι η υποψηφιότητα για τη φιλοξενία του τουρνουά καταρτίστηκε σε μια περίοδο αστάθειας στην ισπανική ομοσπονδία, όταν ο πρώην πρόεδρος Λουίς Ρουμπιάλες ενεπλάκη σε σκάνδαλο επειδή φίλησε στα χείλη την παίκτρια Τζένι Ερμόσο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών του 2023.

Συνέπεσε επίσης με μια τεταμένη περίοδο μεταξύ Ισπανίας και Μαρόκου για το μεταναστευτικό, συμπεριλαμβανομένης μιας απόπειρας χιλιάδων ανθρώπων το 2021 να εισέλθουν στον αφρικανικό θύλακα της Ισπανίας, τη Θέουτα.

Ο παράγοντας Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος της FIFA βρίσκεται σε διαμάχη εξουσίας με την UEFA αφότου το διοικητικό όργανο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου απαίτησε την παραίτησή του λόγω του σχεδίου του να πουλήσει μερίδιο 20% του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι ο Ινφαντίνο θα ευνοούσε το Μαρόκο επειδή στήριζε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Μαρόκου υπήρξε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του και ο Ινφαντίνο έχει περάσει μεγάλα χρονικά διαστήματα στα νεοσύστατα περιφερειακά γραφεία της FIFA στο Ραμπάτ από τότε που αποκαλύφθηκε το σχέδιο πώλησης. Ο Ινφαντίνο είναι το φαβορί για να κερδίσει την επανεκλογή του στο συνέδριο της FIFA τον Μάρτιο στο Μαρόκο.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με τον Ινφαντίνο, θα μπορούσε να βοηθήσει να πειστεί να επιλέξει την Ισπανία για τον τελικό, ανέφερε πηγή της LaLiga.

Ισπανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η Μαδρίτη έχει εμπειρία στη διαχείριση αγώνων υψηλής έντασης, όπως ο τελικός του Κόπα Λιμπερταδόρες της Νότιας Αμερικής το 2018 μεταξύ της Ρίβερ Πλέιτ και της Μπόκα Τζούνιορς, ο οποίος μεταφέρθηκε εκεί λόγω βίας των οπαδών.

Επισημαίνουν επίσης το φιάσκο στο Ραμπάτ κατά τη διάρκεια του τελικού του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025, όταν ο προπονητής της Σενεγάλης διέταξε τους παίκτες του να αποχωρήσουν από το γήπεδο λόγω ενός πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου, οι ποδοσφαιριστές συνεπλάκησαν μεταξύ τους και τα ball boys έκλεψαν τον εξοπλισμό του τερματοφύλακα της Σενεγάλης.

Τα ντεζαβαντάζ του Μαρόκου

Αν το μέγεθος αποτελεί παράγοντα, τότε το Καμπ Νου θα χωράει 105.000 θεατές έως τη σεζόν 2028-2029 μετά από ανακαίνιση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων (1,8 δισ. ευρώ), σε σύγκριση με τις 84.000 του Μπερναμπέου μετά την αναμόρφωσή του ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων (1,3 δισ. ευρώ).

Ο πρόεδρος της μαροκινής ομοσπονδίας, Φουζί Λεκζάα, δήλωσε ότι η κατασκευή του σταδίου Χασάν Β θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2028. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το Μαρόκο σχεδιάζει να δαπανήσει περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια (17 δισ. ευρώ) μεταξύ 2024 και 2030 για την κατασκευή αεροδρομίων, σταδίων, ξενοδοχείων και ενός σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής ταχύτητας, καθώς και ενός σιδηροδρομικού σταθμού και ενός αυτοκινητοδρόμου που θα συνδέουν το στάδιο με την Καζαμπλάνκα, σε απόσταση 45 χλμ.

Η Καζαμπλάνκα θα χρειαστεί να βελτιώσει τα ξενοδοχεία της για να ανταγωνιστεί τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, αφότου τεχνική έκθεση της FIFA βαθμολόγησε την προσφορά καταλυμάτων της για το ευρύ κοινό με 3,1 έναντι 5 για την Ισπανία.

Όμως μια επιτυχημένη υποψηφιότητα δεν αφορά μόνο το ποιος διαθέτει το καλύτερο στάδιο, ξενοδοχεία και μεταφορές. Συχνά οι διοργανώσεις ανατίθενται στη χώρα που θα αποκομίσει το μεγαλύτερο όφελος.