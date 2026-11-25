Τη μοναξιά της κορυφής της βαθμολογίας της Euroleague με ρεκόρ 11-3, απολαμβάνει πλέον ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 104-79 της Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena, για την 14η αγωνιστική, πανηγυρίζοντας την τέταρτη διαδοχική νίκη τους και υποχρεώνοντας το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη στην έβδομη ήττα του.

Με τον Κόρι Τζόσεφ να παίρνει «φωτιά» από νωρίς, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 8-5. Η Χάποελ προσπέρασε προσωρινά με καλάθι του Γουέινραϊτ (10-12), όμως οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν άμεσα με σερί 7-0 για το 17-12. Ο Μίσιτς κρατούσε επιθετικά την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και με δύο τρίποντα έφερε το ματς στα ίσα (21-21). Στο φινάλε του δεκαλέπτου, ο Νετζήπογλου ευστόχησε από τα 6.75 για το 32-26, ωστόσο υπέπεσε αμέσως μετά σε φάουλ πάνω σε τρίποντο του Λεντέι, διαμορφώνοντας το 32-29 της πρώτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα «κόλλησε» επιθετικά, μένοντας χωρίς πόντο για σχεδόν τέσσερα λεπτά. Η Χάποελ εκμεταλλεύτηκε το κενό διάστημα και με αναπάντητο σερί 10-0 ξέφυγε με +6 (32-38).

Η ομάδα του Ιτούδη μπήκε δυνατά και στην επανάληψη, μένοντας σε απόσταση αναπνοής χάρη στα διαδοχικά τρίποντα του Γουέινραϊτ (50-47, 53-52). Εκεί ανέλαβε δράση ο Φουρνιέ: αρχικά με 3/3 βολές έδωσε ανάσα +6 (58-52) στον Ολυμπιακό και στη συνέχεια φόρεσε τον μανδύα του δημιουργού. Με δύο ασίστ —μία για το εντυπωσιακό alley-oop κάρφωμα του Τζόουνς και μία για εύκολο καλάθι του Βεζένκοφ— έστειλε τη διαφορά στο +9 (67-58).

Ο Βεζένκοφ είχε βρει πλέον ρυθμό και με νέο τρίποντο στην αρχή της τέταρτης περιόδου χάρισε στους Πειραιώτες το πρώτο τους διψήφιο προβάδισμα (77-66). Η «ερυθρόλευκη» άμυνα έσφιξε ασφυκτικά, κρατώντας τη Χάποελ χωρίς καλάθι για περίπου πέντε λεπτά. Ο Τζόσεφ με εύστοχο jump shot ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο +15 (81-66 στο 35′) και λίγο αργότερα, με το πέμπτο προσωπικό του τρίποντο (88-72), έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στα τελευταία λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 31-29, 49-44, 72-66, 104-79