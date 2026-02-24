Σε αυτό το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» ξεχωρίζει ως μία από τις πιο οργανωμένες και μακροχρόνιες παρεμβάσεις ψηφιακής ασφάλειας για παιδιά και εφήβους στην Ελλάδα, προσφέροντας σταθερά γνώσεις, δεξιότητες και αξίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των νέων στο διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και παρέχει στους εκπαιδευτικούς ολοκληρωμένα εργαλεία για τη διδασκαλία της ασφαλούς, υπεύθυνης και κριτικής χρήσης του διαδικτύου.

Σήμερα εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης – από το Νηπιαγωγείο έως το Λύκειο, τόσο στο σχολικό πλαίσιο όσο και σε μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σύγχρονης παιδικής και εφηβικής καθημερινότητας. Το πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ψηφιακής ιθαγένειας και ψηφιακής ασφάλειας, με θεματικές που περιλαμβάνουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια από απάτες και phishing, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, την αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού, την υπεύθυνη επικοινωνία, την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κ.α.

Η δράση υλοποιείται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με χρηματοδότηση μέσω του οργανισμού School with Class, στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Google.org και περιλαμβάνει διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από το 2020 περισσότεροι από 25.000 εκπαιδευτικοί και πάνω από 700.000 μαθητές και μαθήτριες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμπερίληψη παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από τους συμμετέχοντες, περίπου 7 % ανήκαν σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Παιδιά με χρόνιες ασθένειες

Παιδιά με αναπηρία όρασης

Παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες

Παιδιά με νοητική αναπηρία

Παιδιά με μεταναστευτική εμπειρία

Στον ιστότοπο https://bia4all.eu/gr/ του προγράμματος παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη εικόνα των δράσεων που έχουν υλοποιηθεί με ευάλωτες ομάδες παιδιών στην Ελλάδα, καθώς και σε 11 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με στόχο τη συνεχή προσαρμογή του προγράμματος «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» ώστε να ανταποκρίνεται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να διασφαλίζει τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή των ευάλωτων παιδιών.

Η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος καθηγήτρια και συνεργαζόμενη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Βιβή Φραγκοπούλου επισημαίνει: «Η ψηφιακή ασφάλεια συνιστά κρίσιμο παράγοντα κοινωνικής ένταξης και εκπαιδευτικής ισότητας. Για παιδιά και εφήβους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων αυξάνει τον κίνδυνο αποκλεισμού και έκθεσης σε διαδικτυακούς κινδύνους. Το πρόγραμμα Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου σχεδιάστηκε με παιδαγωγικά και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, ώστε να ενισχύει την ασφαλή πλοήγηση, την κριτική σκέψη και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση και την προστασία για όλα τα παιδιά.»

Τρεις κύκλοι επιμόρφωσης

Το «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου» αναπτύσσεται σε τρεις διακριτούς κύκλους:

Για τις μικρότερες ηλικίες, το πρόγραμμα ενισχύεται με παιχνιδοποιημένες εκπαιδευτικές πρακτικές, αξιοποιώντας το διαδικτυακό παιχνίδι Interland, μετατρέποντας την εκπαίδευση στην ψηφιακή ασφάλεια σε βιωματική εμπειρία.

Το πρόγραμμα συγκαταλέγεται στα προτεινόμενα Προγράμματα & Εφαρμογές των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+ για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, στον θεματικό άξονα «Ζω καλύτερα – Ευ Ζην», μέσω του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από εδώ:

https://be-internet-awesome.gr/bia_calendar/

Σε όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης.