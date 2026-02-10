Η κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, με τη συμμετοχή 1.000 μαθητών και μαθητριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά και των εκπαιδευτικών τους. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή και γεμάτη ενθουσιασμό, με τους μαθητές και τις μαθήτριες να δίνουν τον παλμό της εκδήλωσης και να αποδεικνύουν ότι η νέα γενιά μπορεί να διεκδικεί ένα πιο ασφαλές διαδίκτυο.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά online, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα κοινωνικής συνοχής.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συζήτηση της γνωστής ηθοποιού και πρέσβειρας ασφαλούς διαδικτύου Βάσως Λασκαράκη με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ως μητέρα αλλά και ως ενεργή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματά τους, ενθαρρύνοντάς τους να μιλούν χωρίς φόβο και να ζητούν βοήθεια όταν κάτι στο διαδίκτυο τους προκαλεί ανασφάλεια.

Η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (ΙΤΕ) Βιβή Φραγκοπούλου εξήγησε πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοί στα κοινωνικά δίκτυα και πώς επηρεάζουν την online εμπειρία των νέων και ο Υπεύθυνος της Γραμμής Βοηθείας Help-line.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Γιώργος Κορμάς παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους τα παιδιά και οι έφηβοι μπορούν να βρουν άμεση και αξιόπιστη υποστήριξη.

Η αναλύτρια Δημόσιας Πολιτικής & Κυβερνητικών Σχέσεων της TikTok Νικολέτα Λυδάκη Σημαντήρη παρουσίασε τα εργαλεία και τις πολιτικές της πλατφόρμας για την προστασία των ανηλίκων και ο Αντιπρόεδρος του ΙΤΥΕ «Διόφαντος» Μιχάλης Παρασκευάς ανέδειξε τη σημασία της πλατφόρμας stop-bullying.gov.gr στον αγώνα κατά του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Αττικής Σταυρούλα Αντωνάκου, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά Διονύσιος Αναστασόπουλος και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις βραβεύσεις των μαθητικών διαγωνισμών «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Ζωή μας» και «Πιάσε τη Σημαία» που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Εκπρόσωποι της Αρχής τόνισαν τη σημασία του ψηφιακού εγγραμματισμού και μίλησαν στους μαθητές για τις προοπτικές καριέρας στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η εκδήλωση ήταν μια συνδιοργάνωση του Ελληνικού κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Πειραιά και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά.