Ο Thomas Parry, 49 ετών, από το Alsager, Cheshire, έπεσε ενώ ανέβαινε την απότομη και βραχώδη κορυφή Bidian nam Bian μαζί με τον γιο του, Richard Parry, στις 28 Μαΐου 2024.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας δείχνουν ότι ενώ ο Richard επιβίωσε από την πτώση, υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και στη συνέχεια πέθανε από υποθερμία σε μικρή απόσταση από τον πατέρα του.

Η ακροαματική διαδικασία αποκάλυψε ότι το ζευγάρι είχε μόνο έναν βασικό χάρτη που έδειχνε τη διαδρομή GPS και τις ισοϋψείς γραμμές του βουνού, χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Ένας οδηγός βουνού δήλωσε ότι ο κ. Parry τον σταμάτησε για να ζητήσει συμβουλές για το πώς να ανέβει στην κορυφή την ημέρα της εξαφάνισής τους. Τον είχε ενημερώσει ότι το έδαφος ήταν απότομο και ότι υπήρχε σειρά γκρεμών κοντά στην κορυφή.

Ο οδηγός προσέθεσε ότι ο καιρός άρχισε να χειροτερεύει εκείνη την ώρα, με ορατότητα περίπου 30 μέτρα λόγω χαμηλών νεφών.

Μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε δύο άνδρες, περίπου 50 και 10 ετών, κατά την κατάβαση του βουνού. Ο νεκρός ζήτησε συμβουλές για το πώς να ανέβει στο βουνό. Ο μάρτυρας έδειξε το δικό του πιο λεπτομερειακό χάρτη και επισήμανε τις γκρεμνές περιοχές γύρω από την κορυφή.

Ο κ. Parry επικοινώνησε με τη σύζυγό του, Gemma, στις 7:35 π.μ. στις 28 Μαΐου για να της πει το σχέδιό τους πριν επιστρέψουν σπίτι. Αναμενόταν να επιστρέψουν στο Alsager γύρω στις 9 μ.μ., αλλά δεν εμφανίστηκαν και δεν επικοινώνησαν ξανά.

Η Gemma δήλωσε την εξαφάνιση στις 9 π.μ. στις 29 Μαΐου. Η αστυνομία της Σκωτίας ξεκίνησε την έρευνα στις 12:55 μ.μ. και βρήκε το αυτοκίνητο του κ. Parry στο πάρκινγκ Three Sisters στο Glencoe.

Μετά από αναζήτηση στο βουνό, τα σώματα του κ. Parry και του Richard βρέθηκαν περίπου στις 7:25 μ.μ. στις 29 Μαΐου.

Η ιατροδικαστής Dr Natasha Ingles κατέθεσε ότι ο κ. Parry πέθανε από τραυματισμούς στο κεφάλι και το στήθος λόγω της πτώσης. Δεν ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ή αλκοόλ. Αν και θα μπορούσε να ήταν απλή ατύχημα, δεν αποκλείεται πλήρως ιατρικό πρόβλημα, καθώς είχε γνωστό ιστορικό πόνου στα πόδια.

Όσον αφορά τον Richard, η Dr Ingles ανέφερε ότι πέθανε από υποθερμία μετά την πτώση. Υπήρχαν ενδείξεις τραυματισμού στο κεφάλι, στα κάτω άκρα και επιφανειακού τραυματισμού στο δέρμα, ενώ τα μώλωπες στο τριχωτό της κεφαλής υποδηλώνουν τουλάχιστον δύο κτυπήματα που πιθανώς προκάλεσαν απώλεια συνείδησης και υποθερμία. Ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει από υποθερμία σε λιγότερο από μία ώρα, με αυξημένο κίνδυνο λόγω της νεαρής ηλικίας και του αδύνατου σωματικού τύπου του.

Ο ανώτερος ιατροδικαστής Andrew Barkley αποδέχτηκε τα ιατρικά αίτια θανάτου, δηλώνοντας ότι ο κ. Parry πέθανε από τραυματισμούς κεφαλής και θώρακα, ενώ ο Richard από έκθεση στο κρύο. Οι θάνατοι χαρακτηρίστηκαν ατυχήματα.